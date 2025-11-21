釀14死！UPS貨機墜毀調查曝光 引擎支架驚現「疲勞裂縫」

美國一架UPS貨機4日墜毀在肯塔基州路易斯維爾市，造成14人罹難，最新調查進度曝光，根據照片顯示，這架貨機引擎所依附的支架，出現「疲勞裂縫」跡象，且協助固定連接的軸承也出現斷裂。

一架UPS貨機4日發生墜毀意外。（圖／美聯社）

綜合美媒報導，根據美國國家運輸安全委員會（NTSB）20日公布的照片顯示，左引擎在起飛過程中突然噴飛，並似乎撞擊到機身。報告指出，引擎所依附的支架（pylon）出現「疲勞裂縫」及「過度應力」跡象，裂縫位於左側支架的後部安裝點，該處將引擎與機翼連接。報告並提及，協助固定連接的軸承，也出現斷裂。

報告指出，這起事故與1979年芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare）一架美國航空班機墜毀事件，非常類似，當時左引擎在起飛時脫落，導致273人罹難。

報導表示，這架1991年製造的MD-11貨機，近期才完成維修，但在爬升之際，突然撞上位於路易斯維爾機場南側的UPS倉庫及回收中心，瞬間爆炸起火，場面慘烈。這起意外發生後，UPS與聯邦快遞公司（FedEx）宣布，出於「高度謹慎考量」，決定停飛MD-11飛機機隊。

