采盟免稅店耶誕送暖 攜手桃園榮家共度樂齡時光

記者曾振祿／桃園報導

為迎接溫馨耶誕佳節，采盟免稅店昨日前往桃園榮家，舉辦「冬季限定・耶誕手作趣樂齡活動」，以實際行動關懷長者，陪伴爺爺奶奶提前感受節慶的喜悅與溫暖。采盟免稅店周招霖總經理，偕同陳敬哲經理亦親自蒞臨活動現場，與長輩們親切互動、同樂交流，並獻上誠摯的耶誕祝福，讓長輩們倍感溫馨與尊重，現場洋溢著濃濃的人情味。

活動現場由深受長輩喜愛的「可樂老師」帶領采盟志工，與榮家長輩一同動手製作小巧可愛的聖誕樹。過程中笑聲不斷，長輩們專注創作、互相交流，在歡樂氣氛中享受手作樂趣，也為生活增添滿滿的節慶色彩。

采盟免稅店自民國113年起持續前來桃園榮家進行關懷服務，規劃多元且豐富的樂齡活動，陪伴長者走入社會、活絡身心，實踐企業社會責任。適逢耶誕佳節將屆，此次活動不僅讓長輩感受到節慶的溫暖，也展現采盟長期投入關懷長者、用心回饋社會的初衷。桃園榮家對采盟免稅店的暖心付出表達誠摯感謝，期待未來持續攜手合作，為長者帶來更多溫馨、充實且有意義的樂齡時光。

桃園榮家致贈感謝狀感謝采盟免稅熱心公益關懷長者(右2為周招霖總經理)。(桃園榮家提供)

爺爺奶奶開心與采盟志工夥伴合影。(桃園榮家提供)

爺爺奶奶開心展示作品。(桃園榮家提供)

采盟志工和長輩一起妝點上希望之星。(桃園榮家提供)