采風樂坊35年週年 跨世代共譜《隧道口的陽光》
記者黃朝琴／臺北報導
采風樂坊35週年音樂會《隧道口的陽光》，本月5日將於臺北國家音樂廳登場，從創團團員、采風二團、三團到最新世代團員將齊聚舞台，共同完成一場世代集結的演出，帶領樂迷回顧樂團走過35年舞台的實踐與文化傳承。
采風樂坊成立於1991年，以胡琴、笛子、琵琶、古箏、揚琴、阮咸等6種代表性傳統樂器為核心編制，致力於保存絲竹音樂與臺灣音樂傳統，拓展國樂合奏與當代創作的可能性，長年活躍於國內外樂壇，演出足跡遍及臺灣、亞洲、歐洲與美洲。
樂團創辦人、二胡名家黃正銘表示，草創時期樂團大量接演當代作曲家作品，甚至全團背譜演出，在當時國樂界引起不小震撼。他認為以東方樂器為出發點，透過當代作曲語彙重新建構聲音的邏輯與關係，使作品既保有傳統精神，又呈現陌生化的現代美學，至今仍是傳統國樂持續發展的方向。
這場音樂會以「心經」人聲吟誦開始，象徵靈性覺醒；經由「靈根、孕育」、「忍性」、「定靜」等段落，描繪生命在磨練中累積力量；「大鬧」、「啟程」、「玩笑」、「萬象」則呈現衝突、突破與人生百態；最終以「塵心」與「隧道口的陽光（歸途）」作結，象徵在歷經考驗後，回歸澄澈與希望。
黃正銘表示，這樣的音樂會結構，也正呼應采風樂坊自身歷程，面對大環境變遷、疫情與天災衝擊，樂團淹水被迫遷移，以減法經營維持運作，但始終未曾停止創作與演出。
創始團員琵琶名家林慧寬指出，近10年來，采風樂坊外界眼中或許顯得沉潛，但35週年音樂會，促成歷來參與采風演出的團員重返這個音樂大家庭，像第2代的揚琴家鄭雅方、阮演奏家陳崇青；第3代的胡琴家羅常秦以及笛演奏家鄭宇彤等都將返團演出。
采風樂坊《十面埋伏》問世20週年，將重製劇場版，回顧並深化這部在國樂發展史具關鍵意義作品。（采風樂坊提供）
采風樂坊《隧道口的陽光》35週年音樂會，創團團員包含柳琴梁燕萍（左起）、揚琴李采菱、胡琴黃正銘、笛吳宗憲、琵琶林慧寬以及古箏葉娟礽將齊聚共演。（采風樂坊提供）
