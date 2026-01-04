采風樂坊35週年 團員共演傳薪火

記者黃朝琴／臺北報導

采風樂坊35週年音樂會「隧道口的陽光」，今日於臺北國家音樂廳登場，從創團團員、采風二團、三團到最新世代團員將齊聚舞臺，共同完成一場世代集結的演出，帶領樂迷回顧樂團35年來的舞臺的實踐與文化傳承。

采風樂坊創辦人、二胡名家黃正銘表示，音樂會以《心經》人聲吟誦開始，象徵靈性覺醒；經由「靈根、孕育」、「忍性」、「定靜」等段落，描繪生命在磨練中累積力量；「大鬧」、「啟程」、「玩笑」、「萬象」則呈現衝突、突破與人生百態；最終以「塵心」與「隧道口的陽光（歸途）」作結，象徵在歷經考驗後，回歸澄澈與希望。

黃正銘表示，音樂會結構也正呼應采風樂坊自身歷程，面對大環境變遷、疫情與天災衝擊，樂團淹水被迫遷移，以減法經營維持運作，但始終未曾停止創作與演出。

創始團員琵琶名家林慧寬指出，近10年來，采風樂坊在外界眼中或許顯得沉潛，但35週年音樂會促成歷來參與采風演出的團員重返這個音樂大家庭，如第2代的揚琴家鄭雅方、阮演奏家陳崇青，第3代的胡琴家羅常秦及笛演奏家鄭宇彤等，都將返團演出。

采風樂坊「隧道口的陽光」35週年音樂會，創團團員包含柳琴梁燕萍（左起）、揚琴李采菱、胡琴黃正銘、笛吳宗憲、琵琶林慧寬，以及古箏葉娟礽將齊聚共演。（采風樂坊提供）