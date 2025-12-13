釋利多股價不一定買單？專家提醒「別忽略這件事」：不要認為AI股永遠會漲

在全球AI熱潮推動下，AI相關股票一直位於股市主流，不過投資人的「AI焦慮」也日益加劇。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人YT中指出，AI已是聽過無數遍的故事，再放出訊息，股價不一定買單。蔡明彰呼籲，投資人不要認為AI相關股票永遠會上漲，而忽略了大環境。

蔡明彰說明，AI故事的開始是2022年底，Open AI發表Chat GPT模型，但現在Chat GPT遭到谷歌Gemini 3的強力挑戰。而Open AI11日發表最新版本的GPT-5.2模型，打響迎戰Gemini 3的第一槍。GPT-5.2編碼的能力測試拿下史上最高分，首個性能超過人類專家，數學推理能力大幅進步，對金融市場的預測有所助益。蔡明彰指出，一般分析師認為，GPT-5.2為8月GPT-5和11月GPT-5.1合併的整合升級。AI的競賽好比馬拉松，每個階段互有輸贏，前陣子Gemini 3打得Open AI忙於招架，但GPT-5.2一經推出，11日美股的谷歌股價就下跌2%，但谷歌今年的YTD仍高達66%，位居科技七巨頭首位。

廣告 廣告

蔡明彰表示，AI晶片、模型已是聽過無數遍的訊息，再放出股價不一定買單。電動車公司Rivian近日大放利多，宣布要自行研發自動車架晶片，並表示有AI模型加持，此外還劍指Robotaxi的市場，與輝達、特斯拉和谷歌旗下的Waymo對抗。然而Rivian在發表了這些利多後，股價重挫6%。蔡明彰提醒，投資人不要躲在自己的象牙塔，認為AI相關股票永遠會上漲，而忽略了大環境。

光通訊方面，蔡明彰指出，博通上一季營收EPS、半導體解決方案、基礎設施軟件收入和本季財測皆打敗市場預期。但博通11日盤後股價卻從原先漲4%變成4%，因為博通CEO陳福陽在財報會議中表示，未來六季博通擁有730億美元的AI積壓訂單，不如投資人預期，拾得盤後股價下跌。博通市值1.92兆美元，為全球前十大，今年博通YTD77%，本益比95倍。蔡明彰強調，財報表現雖優秀，但若股價基期太高，投資人不能盲目追高。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

