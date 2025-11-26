釋地逾560公頃 經部園管局創造3萬人就業

配合行政院延長實施「投資臺灣三大方案」至一一七年，經濟部產業園區管理局致力於提供更優質產業空間，協助廠商根留臺灣，園管局長楊志清昨（廿六）日特舉行記者會，揭示園區「開發」與「更新」雙引擎成果。目前已啟動九處新園區，總開發面積逾五六○公頃，預估將新增產業產值逾一千億元、創造三萬個就業機會。同時針對科技產業園區啟動「風華再現計畫」，首波投入近二十億元活化土地，釋出二‧二五公頃周轉用地，進一步吸引近一九○億元民間投資，為臺灣產業注入新動能。

園管局長楊志清表示，土地供給是園管局最重要的任務，不只是為臺灣產業經濟布局，更是未來產業發展與升級的重要環節。因應投資臺灣三大方案延長政策，園管局從「園區開發」與「園區更新」兩個面向，加速產業空間整備，已看到業者真正需求且持續投資，這就是很清楚經濟市場布局的訊號。

在新園區開發進度方面，目前包括中埔、水上、新市、北高雄、褒忠等五大產業園區，以及高雄軟體園區二期、屏東科技產業園區擴區、楠梓科技產業園區第三園區與仁武科技產業園區等四大科技產業園區皆已進入開發或招商階段。園管局並推動「科技產業園區風華再現計畫」，編列十九‧九一億元專案預算，用於低度使用廠房收購與再利用。預估更新後可釋出十三‧五萬平方公尺樓地板面積。

企業的正向回饋也在現場獲得印證。日月光副總經理李叔霞分享表示，政府針對用地釋出與行政協調具高度效率，讓企業可以減少繁瑣行政流程，更專注於技術與產線升級；東陽實業副總經理陳金錫則認為，園管局提供的硬體條件與交通便利性，有助於傳統產業轉型與招募人才。