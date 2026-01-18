釋小龍爆酒駕疑雲！跟親密女友人「關鍵一動作」挨罵登熱搜

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

童星出身的知名功夫演員釋小龍，近日被狗仔拍到跟女友人私下聚餐的畫面，卻意外捲入「疑似酒駕」風波。相關影片在網路曝光後迅速瘋傳，「釋小龍 酒駕」關鍵字更一度衝上微博熱搜，引發不少網友熱議；不過目前尚未有警方對外說明，經紀團隊也尚未回應。

童星出身的知名功夫演員釋小龍。（圖／翻攝自微博）

根據中國狗仔拍到的畫面，釋小龍日前在北京與友人於酒店聚餐，離場時手上仍拿著一瓶未喝完的茅台酒，並與兩名女性友人一同走出。他隨後叫來代駕，先將兩名女性友人送回飯店，整個過程都被鏡頭完整記錄。

不過，引發爭議的關鍵在於，釋小龍在女性友人下車後，卻請代駕離開，接著自行開車離去，不少人聯想到釋小龍之前拿酒畫面，懷疑他可能有喝酒卻未全程使用代駕，因此引發酒駕疑雲。

釋小龍被狗仔拍到跟女性友人聚餐，離開時手上拿著未喝完的茅台酒。（圖／翻攝自微博）

畫面曝光後，網友留言炸鍋，有人直呼「既然都叫代駕了，為什麼不讓他開到底」、「這個動作真的很容易被誤會」，也有人認為僅憑他拿酒的畫面不能說明他有喝酒上路，相關討論仍在網路上持續延燒。

釋小龍酒駕登上微博熱搜，網友討論熱烈。（圖／翻攝自微博）

