釋小龍爆酒駕！代駕開一半換手 畫面全流出

釋小龍爆出疑似酒駕。（圖／翻攝自微博）





童星出身的釋小龍憑藉電影《新烏龍院》走紅，當時與郝劭文的童星組合備受喜愛，2023年郝劭文結婚時，釋小龍也以伴郎身份現身，掀起一股回憶殺。然而近日釋小龍遭爆疑似酒駕，畫面曝光後掀起熱議。

釋小龍與郝劭文的童星組合備受喜愛。（圖／翻攝自釋小龍微博）

釋小龍近日被中國大陸狗仔直擊，在北京某飯店與朋友聚餐後，一行人準備離開，當時他手裡還拿著沒喝完的茅台酒，身旁還有異性好友親暱的勾著手，隨後釋小龍找來代駕，並順路送兩位女性友人回飯店。

接著代駕在送釋小龍回家時，接近住處的時候，釋小龍竟讓對方離開，自己換到駕駛座開車回家，讓狗仔忍不住直呼「這太不應該了！」不少網友也直呼「犯錯就罰」、「僥倖心理」，截至目前為止，釋小龍及團隊尚未發聲。

釋小龍自己開車回家。（圖／翻攝自微博）

東森娛樂關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車



