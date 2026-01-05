釋憲聲請人憂法界核爆級分歧

律師李永裕憂憲法法庭爭議延燒。（林偉信攝）

賴清德總統元旦談話讚揚憲法法庭「恢復運作」，隔天呂太郎5位大法官再次把蔡宗珍3位大法官從現有大法官總額中扣除，作成「115年憲判字第1號判決」，釋憲聲請人李永裕律師5日憂心指出，憲法法庭出席人數不足的爭議持續延燒，未來各級法院法官究竟應遵循5位大法官的判決，或是採認蔡宗珍3位大法官相同的違憲質疑，拒絕適用5位大法官的憲法判決，恐成「核爆級」司法爭議。

李永裕律師昨表示，大法官作成的憲法判決是有憲法位階的崇高法律地位，判決的效力是有絕對性，各級法院法官都要遵守，但「115年憲判字第1號判決」延續5位大法官評議人數不足的爭議，作成的判決排除蔡宗珍3位大法官，基層法官在憲法法庭分裂的情況下，要如何選擇相信哪一邊的大法官，將成為台灣法界有史以來最大的紊亂與分歧。

李永裕曾幫許多當事人聲請釋憲獲得大法官們認同，這次雖然又成功讓憲法法庭作成符合人權的判決，但他強調，大法官評議人數爭議若一日未解決，憲法判決的效力永遠會有紛爭，這對台灣司法健全發展只有阻力而無助力。

而李永裕的憂慮，確實已出現案例。去年12月19日高雄少年及家事法院法官朱政坤就在一起親子爭訟的判決書中，拒絕接受並批判呂太郎3位大法官在審查庭的裁定，「與一般期刊論文或讀者投書相仿，即無拘束任何人之效力」，「憲法法庭以全體合議庭判決變更見解前，自無從僅以3位大法官的見解，加以推翻。」

李永裕說，先前「111年憲判字第3號」判決意旨，被告可以抗告的事項，律師都可以為被告利益提出抗告，不限於羈押或延長羈押裁定，但未涉及受命法官的準抗告，「115年憲判字第1號判決」認為，無論作成的審判機關是法院或審判長、受命法官，被告都是受到干預人身自由最大的羈押處分，必須倚賴辯護人，準抗告時也可依照111年憲判字第3號判決意旨處理。

至於聲請釋憲的林姓男子雖釋憲成功，憲法法庭將112年羈押處分廢棄發回屏東地院，但林男已於113年遭判刑7年6月定讞在監服刑。李永裕說，基於審判獨立，尊重屏院裁判結果，但對於基層法官而言，確實會因為5位大法官評議人數不足的問題，而產生憲法法庭判決「合憲性」疑慮。