釋放承諾成空話？委國8百政治犯只放49人 監獄還傳出死訊 家屬獄外哭等

委內瑞拉政府上週承諾將釋放「大量」政治犯，但實際進展明顯緩慢，引發人權團體與受害者家屬強烈不滿。多個家庭至今仍在拘留中心外苦等親人消息，要求當局給出明確交代。 圖:翻攝自X帳號@emiduarte

[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府上週承諾將釋放「大量」政治犯，但實際進展明顯緩慢，引發人權團體與受害者家屬強烈不滿。多個家庭至今仍在拘留中心外苦等親人消息，要求當局給出明確交代。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，人權組織「刑罰論壇」（Foro Penal）統計，截至週一下午，在被認定因政治原因遭任意拘留的 800 多人中，實際獲釋者僅 49 人。該數字甚至不到委內瑞拉官方宣稱已釋放 116 人的一半。政府方面至今未公布獲釋人員名單，也未說明他們來自哪些拘留設施。

在美國施壓下，委內瑞拉自上週四起釋放部分知名囚犯，其中包括反對派政治人物。委內瑞拉當局表示，此舉是在美軍日前發動突襲行動、抓獲總統馬杜洛後，為向華盛頓「尋求和平」所做出的回應。政府並稱，釋放行動是馬杜洛「自願」啟動的案件審查一環，目前在代理總統德爾西．羅德里格斯授權下持續進行。

在美國施壓下，委內瑞拉自上週四起釋放部分知名囚犯，其中包括反對派政治人物。 圖:翻攝自影片

聯合國委內瑞拉問題實況調查團週一對部分囚犯獲釋表示歡迎，但強調目前釋放人數「遠低於」委內瑞拉應承擔的人權義務。該調查團呼籲當局立即、無條件釋放所有遭任意拘留者，並指出，被拘留者家屬同樣承受嚴重心理創傷。

調查團聲明指出，政府必須向家屬提供關於被拘留者命運、下落及法律地位的清楚且即時資訊，並確保親屬能探視與定期會面。

連日來，多名囚犯家屬在拘留中心外搭起帳篷守候，有人點燃蠟燭、懸掛抗議標語，甚至跪地祈禱，盼望獲得親人仍然存活的證明。不少家屬呼籲政府至少允許視訊通話或提供近期照片，以證明被拘留者尚在人世。

連日來，多名囚犯家屬在拘留中心外搭起帳篷守候，有人點燃蠟燭、懸掛抗議標語，甚至跪地祈禱，盼望獲得親人仍然存活的證明。 圖:翻攝自X帳號@emiduarte

其中，一名被拘留者的母親埃維利斯．卡諾公開呼籲國會領導人與代理總統展現同理心，質疑當局在要求總統人權獲尊重的同時，卻忽視普通民眾的基本權利。

家屬焦慮情緒進一步升高，源於官方近日證實至少一名囚犯在羈押期間死亡。檢察官辦公室表示，一名自去年 12 月 11 日起被拘留的現役國家警察、52 歲的埃迪爾森．何塞．托雷斯．費爾南德斯，於 10 日因「突發健康危機」死亡。檢方稱，該名被拘留者送醫時生命跡象正常，但隨後突發中風並心臟驟停。

然而，政治犯家屬自由委員會指出，托雷斯因散布「批評政權」的訊息而遭拘留。人權團體「和平實驗室」則批評政府延誤釋放，認為若及時放人並提供治療，悲劇本可避免。

多名家屬呼籲政府提高透明度，若無法提供生命證明，至少應允許親屬進入相關設施探視被拘留者。由於當局遲未公布獲釋名單，民間團體至今仍難以核實實際獲釋人數與身分。

面對《CNN》詢問，委內瑞拉檢察官辦公室僅表示，「目前」尚無官方釋放名單可供公布。國際特赦組織對資訊封閉表達高度關切，指出許多被拘留者形同遭到「強迫失蹤」，外界長期無法得知其處境。

上週首批獲釋者包括前總統候選人恩里克．馬爾克斯，以及商人兼前國會議員比亞喬．皮列裡，兩人此前被關押在惡名昭彰的埃爾埃利科伊德拘留中心。然而，人權團體指出，仍有大量知名人權捍衛者持續遭到關押，或已在強迫失蹤行動中下落不明。

上週首批獲釋者包括前總統候選人恩里克．馬爾克斯，以及商人兼前國會議員比亞喬．皮列裡，兩人此前被關押在惡名昭彰的埃爾埃利科伊德拘留中心。 圖:翻攝自X帳號@SoyJesusTarre

反對派則譴責政府釋放人數有限，形容此舉是對委內瑞拉社會的「不可接受的嘲弄」。反對派領袖瑪麗亞．科里納．馬查多週一在梵蒂岡會晤教皇利奧十四世，請求其出面斡旋，協助促成數百名政治犯獲釋。教皇對委內瑞拉局勢表示「深切關注」，並呼籲保障公民權利與人權。

另據白宮高層官員向《CNN》透露，馬查多預計將於本週四與美國總統川普會面，討論委內瑞拉人權與政治犯問題。

