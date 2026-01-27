釋迦外銷中國遇高關稅 農業部公布獎勵基準補助外銷歐美及中東

台東鳳梨釋迦外銷中國價量號跌，農業部獎勵外銷歐美中東。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕台東鳳梨釋迦正值採收旺季卻遭遇外銷與價格雙重壓力，農業部昨(26日)正式函頒「115年釋迦及甘藍海外拓銷獎勵計畫」，針對外銷歐美、中東等新興市場祭出運費補貼政策。針對釋迦鮮果外銷至歐、美、紐、澳及中東地區，空運每公斤獎勵高達70元、海運則為12元；若銷往除中港澳以外的亞洲國家，空運獎勵30元、海運9元 。

此外，為鼓勵產業技術升級，本次計畫納入「堆疊式」加碼機制，農民若配合採用台大授權儲運技術或取得產銷履歷驗證，每公斤可額外獲得5元獎勵；若產品符合農藥殘留零檢出標準，再加5元；若進一步加工為切丁、切塊等冷凍形式出口，每公斤補貼更可再增加8元。除釋迦外，高麗菜也被納入計畫，外銷歐美中東地區每公斤獎勵6元，藉此調節冬季蔬菜供需 。

鳳梨釋迦外銷中國因關稅等稅率高達29%，導致價量雙跌，立法委員莊瑞雄表示，他第一時間致電行政院長卓榮泰說明產地困境，並與立委陳瑩要求中央必須針對內外銷通路提出具體對策。對此，儘管中央已火速到位，但主要採收期落在1月底至2月底，今年適逢長達9天的農曆春節連假，雖然拍賣市場與物流體系休市，但田間果實成熟的速度不會停歇，擔憂年後開工首日，累積多日的產量若一次性湧入市場，恐將導致供過於求，再次造成價格震盪。

陳瑩提及，目前至二月底正是台東鳳梨釋迦的主要採收期，期間又遇上長達9天的農曆春節連假，市場交易與物流運作放緩，年後將會有集中出貨情形，極可能對市場價格造成衝擊。她要求農業部必須提前掌握年後各通路的實際銷售量能與到貨情形。

莊瑞雄強調，目前的獎勵計畫雖然公告至4月30日，但行政部門應保持彈性，隨時檢討政策力道，並持續強化外銷管道的拓展量能，方能務實地保障農民辛勤耕作應得的收益。

