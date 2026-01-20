釋迦高價引覬覦 台東警宣導進果園兼防賊

〔記者劉人瑋／台東報導〕釋迦價格因去年多次風災而高居不下，間接造成竊賊覬覦，去年台東發生多起釋迦園竊案，如今警方又照例需要進行防詐宣導，但如今釋迦又要收成，才結合「護果」進了果園。警、農實在辛苦的2群人。

台東警察分局富岡派出所日前前往轄區釋迦產銷班，結合農友集會時機，進行交通安全、反詐騙及釋迦護果宣導，與農民面對面交流，強化安全與防護意識。

宣導過程中，警方針對常見的交通情形進行提醒，以案例說明駕車應遵守號誌、行車安全、夜間外出務必開啟車燈及配戴反光裝備，避免因視線不佳發生交通事故，確保自身與其他用路人安全。

在反詐騙宣導方面，員警以近期常見詐騙案例向農民說明詐騙集團常假借投資、假買家或通訊軟體聯繫等手法，誘使民眾匯款或提供帳戶資料，提醒農友提高警覺，遇有可疑情形務必多方查證。

此外，警方也特別針對釋迦產季期間進行「護果」宣導，提醒農民加強果園巡視、留意可疑人車，必要時可設置照明或監視設備，並呼籲如發現異狀立即通報警方，共同防範農產失竊。

台東警察分局表示，透過走入產銷班與農民近距離交流，不僅能即時宣導安全觀念，也有助於掌握在地需求，警方將持續深入社區與農業場域，結合在地特色推動交通、防詐及治安宣導，與民眾攜手守護生活與產業安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

