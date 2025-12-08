里仁榮獲綠色餐飲「最佳永續飲食推廣獎」以真誠帶動產銷消實踐永續生活攜手合作廠商展現在地、有機、全食與低碳飲食力

永續經營已成現代社會的重要議題，而我們每天飲食的選擇是最佳實踐環境永續的主要行動。里仁社會企業成立二十七年來，以通路角色串連生產者、銷售者、消費者共同支持農友有機友善耕作、推廣生態保育、支持本土蔬果雜糧、推動少添加食品、全食利用與低碳蔬食等永續行動。如此長期的投入在「二0二五國際綠色餐飲年會暨頒獎典禮」獲得「綠色餐飲指南Green Dining Guide」頒發「最佳永續飲食推廣獎」（見圖，由總經理李妙玲（右四）代表領獎。同時與里仁長期合作的八家食品廠商也分別獲頒「在地當季食材運?獎」、「有機友善食材運?獎」、「最佳全食運?獎」，以及「最佳低碳實踐獎」，充分展現里仁與合作廠商以地球永續為使命的積極作為與堅持。

里仁公司總經理李妙玲致詞表示：「里仁社會企業的成立，就是因為認知到環境永續的迫切，因此二十七年來協同許多志同道合的夥伴共同努力，期望透過『責任性生產』帶動『責任性消費」，也逐步累積消費者、農友與廠商之間的互信互助。」

「在地當季食材運用獎」表揚了潤泉國際企業與上豐農產加工廠兩家長期支持本土食材的用心。潤泉國際選用花蓮馬太鞍濕地的有機黑豆，精心研製成純素「優蛋白滴積精」。從原料到製程，都展現對土地與生態的尊重；以純淨、天然的力量串起營養補給與友善農法，實踐守護環境的永續初心。上豐農產加工廠將台灣本土紅藜製成香脆可口的「紅藜棒」，讓有「穀類紅寶石」之稱的紅藜走進更多人的生活。產品不僅呈現作物最自然的營養與香氣，也支持部落耕作與地方產業，讓小農的努力被看見、被珍惜。

「有機友善食材運用獎」肯定了浩漢食品、統盛國際、良好生活與鴻福食品四家廠商的永續實踐。浩漢食品以宜蘭有機在來米為基底，加入雲林花生與國產有機銀耳，以細化均值技術打造出綿密滑順的「醇香米酪」，讓傳統作物呈現創新的風味。統盛國際嚴選台灣有機茶，調製出瓶裝「有機紅茶」、「有機烏龍茶」、「梅子青茶」與「佳葉龍茶」，讓有機耕作的永續好茶能以便利的型態走入生活。良好生活公司選用本土有機辣椒、有機金柑與有機鳳梨，結合發酵技法，展現風味層次豐富的「發酵鳳梨辣椒醬」。少添加、好風味，讓更多人看見友善蔬果的迷人滋味。鴻福食品則以在地有機果物入餡，搭配職人技藝，打造「鳳梨酥」、「文旦柚酥」與「桑椹酥」。每一口都是對果園、農友與土地的回應，讓傳統糕點成為分享幸福、支持友善耕作的溫柔心意。

而格林全食物公司以符合循環經濟理念的全食物利用，獲得「最佳全食運用獎」榮譽。格林全食物的「全豆黑豆乳」選用整顆黑豆從豆汁、種皮與纖維，以專利細化技術製成，完整保留營養也減少食材浪費。從健康到永續，這款產品以實際行動落實全食理念，成為全食運用的典範代表作。鈺統食品則是採用花蓮友善耕作的黑豆製成「黑豆豆皮」，生產過程不產生豆渣，以零廢棄實踐真正的低碳製程。從原料到工法，都展現珍惜資源的心意，讓產品也能成為永續行動的實踐成果，榮獲「最佳低碳實踐獎」。

身為響應「綠食宣言」的通路夥伴，里仁把推動永續飲食當作自己的責任，積極整合生產者、餐飲業者、通路與消費者共同採取正面行動。里仁不僅全面導入「永續食材指南」，透過陳列、刊物與體驗活動協助大眾理解永續食材的價值，同時以自有品牌的實力引導合作廠商優先選用本土有機食材、落實低碳與少添加的生產方式。里仁期盼每位走進門市的消費者都能輕鬆實踐永續飲食，讓餐桌上的每一道料理、每一份食材都成為人健康、土地健康、地球也健康的具體實現。