里仁獲農糧產品行銷貢獻卓著企業獎

近年來極端天氣頻繁，仰賴天候條件的農民首當其衝，農業生產面臨高度不確定性，多種農糧蔬果產量下降，直接影響我們餐桌上的選擇。長期推廣本土有機及友善耕作果蔬雜糧的里仁社會企業透過穩定收購與產品開發，串聯小農、食品廠商及消費者共同保障農民收益並促進本土農業穩定發展。因應氣候變遷，里仁也響應農糧署「國產雜糧整合行銷計畫」，推廣具耐旱、耐貧瘠等適應極端氣候特性的本土雜糧。農業部長陳駿季親自頒贈「一一四年農糧產品行銷貢獻卓著企業獎」，肯定里仁為臺灣農糧永續注入重要力量（見圖，農業部長陳駿季頒獎給給里仁社會企業總經理李妙玲）。

農業部長陳駿季於頒獎後致詞表示，二○二五年接連的颱風與豪雨為農民帶來諸多挑戰，幸好有企業與團體持續投入，協助農友度過困境，產業才能穩定發展。展望二○二六年農業部期盼有更多民間夥伴採取契作模式，保障農友的收益及農糧穩定生產。

為支持台灣的有機農業，守護土地的健康和農糧的永續，里仁與小農契作，並協同食品加工夥伴開發出多元食品來為有機蔬果加工加值。里仁架上的雜糧產品已達六十五項，涵蓋黑豆、紅豆、小麥、紅藜等十四種國產雜糧。里仁也大力支持有機米，與多家食品廠合作，開發出米酪、米麵條、米果、米飲品等多元應用，上百項米食品為本土有機米開創出更多可能性。

面對氣候變遷帶來的衝擊，里仁相信唯有更多人的關注與支持，才能讓有機農友安心種植，守護餐桌上的永續飲食。因此，里仁積極推廣「食在地，吃當季」的理念，鼓勵消費者以具體行動支持有機農業。此次獲得農糧署肯定，是對里仁與農民、食品加工夥伴及消費者長期共同努力的肯定。未來里仁將持續深化本土雜糧的產品開發與推廣，讓更多臺灣好糧走進生活，邀更多人攜手守護土地與糧食的永續未來。