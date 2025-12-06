里仁「二0二五加拿大果香台灣味寶島點心新體驗」以永續農業、經貿文化及飲食創新 開展國民外交新契機

長期關注有機農業、健康食安與綠色生活的里仁社會企業，今年持續深化台灣與加拿大在有機及友善農業領域的交流合作，推動跨國永續農產與經貿互動。里仁於誠食市集舉辦「加拿大果香台灣味 寶島點心新體驗」媒體聚會，邀請加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）品嘗由Foldie蔬食餐酒館主廚Andy的料理創意，將加拿大藍莓、蔓越莓與楓糖等特色有機農產，開創出兼具果香與寶島特色的創新點心。如此「中西合璧」的點心料理，具體呈現台加雙邊於永續農業與飲食創新的多樣風味與樣貌，開創雙邊跨國合作新里程。

里仁總經理李妙玲致詞表示，里仁與加拿大駐台北貿易辦事處自2012年起攜手推廣加拿大友善耕作農產，引導台灣消費者認識並支持具加國特色的永續食材。十餘年來，雙方從推廣、採購到產品開發逐步深化合作，不僅促進台加友善農業的成長，也建立起跨國永續農產交流的重要基礎。李總經理指出：「無論在台灣或加拿大，里仁都看見農友以踏實方式守護土地，並媒合台灣的優質加工廠將加拿大農產轉化為深受消費者喜愛的產品。十多年來，台灣消費者對加拿大特色農產的認識持續提升，現在已經成為許多家庭的常態選擇。此次融合台加兩地食材所創造的寶島風格的創新提案，不僅展現料理創意，更象徵兩地在永續農業理念上的深度連結與文化交流成果。」

加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗致詞時，先以中文親切地向在場大眾問好，並感謝里仁多年來致力台加雙邊有機農業的交流推廣。她感受到台灣的熱情與活力，及台加之間深厚的友誼與合作潛力。何曼麗說明：「加拿大是臺灣主要有機產品供應國，每年臺灣進口有機農產品量穩定成長。逐年攀升的數字，說明臺灣消費者對加拿大多元化及高品質的有機農產品有很高的接受度。」感謝里仁對加拿大有機農友的長期支持，而連年舉辦加拿大有機農產交流活動，強化了臺灣與加拿大間的情誼。何麗曼體驗現場加拿大果香融合寶島台灣味的創新料理後表示「實在令人非常驚喜！沒想到加拿大莓果可以展現出這樣的台灣特色（見圖）。」

里仁堅持推廣有機與友善耕作，並珍惜與加拿大長期建立的合作關係，也非常感謝加拿大駐台北貿易辦事處、合作廠商與消費者的持續支持。即日起至十二月十五日，全臺里仁門市推出「楓味不變 友善永續」加拿大好物活動，提供深受消費者喜愛的有機野生藍莓、蔓越莓、藍靛果、楓糖等系列產品，以及由加拿大有機黃豆與水果製成的常溫豆奶、全果果乾等。同時更引進來自加拿大魁北克等地的Divine Essence 植萃芳香系列，包括白松、黑雲杉、香脂冷杉、甜橙、檸檬等有機精油與多款空間噴霧，讓民眾能在日常生活中感受加拿大森林的自然氣息。里仁盼望持續與加拿大在永續農業與文化交流上攜手前行，共同守護珍貴的地球資源。