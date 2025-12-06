里山奧運復刻50年前野球魂 田間甲子園熱血開打！

▲農村水保署陳榮俊分署長及傳奇球星謝長亨共同頒獎。

草總謝長亨親臨開球、鯉魚旗首度升起 攜手社區及企業打造最有土地味的永續盛會

【記者 洪美滿／苗栗 報導】「里山奧運－一球入魂」於12月6日在苗栗縣三義鄉鯉魚社區盛大登場！今年以「田間甲子園」為主題，帶領民眾走進稻田、揮棒、玩野球，用最接地氣的方式重新連結土地與文化。從復刻50年前的打野球、球星謝長亨現身，到首次升起象徵生態與文化的「鯉魚旗」，打造今年冬天最具土地生命力的嘉年華。

▲兩河流域第一面「鯉魚旗」升起，象徵生態與原民文化新篇章。

50年前的野球魂回來了！稻田化身最純粹的棒球場

本次活動最大亮點，是在社區稻田邊完整復刻農村長輩記憶中的「野球場」。現場三代同堂一起上場-包括不老棒球聯盟、社區居民、在地企業與國際朋友，重現農村最自由、最原味的棒球文化。孩子看見土地上的運動記憶，長輩重溫青春的田邊時光，讓棒球與土地連結成最真實的體驗，同時以大冠鷲作為守護象徵的鯉魚社區，也是聯合國IPSI登錄里山地景的典範場域，展現兼顧生態與文化的永續力量。

「草總」謝長亨到場開球 以一球入魂向土地致敬

棒球名將謝長亨特別到場擔任開球嘉賓，並與民眾近距離互動。他分享童年在田邊玩球的啟蒙記憶，鼓勵現場大小朋友用「一球入魂」的精神支持土地、支持棒球，並為2026WBC中華隊集氣。

▲里山奧運 一球入魂，正式開啟里山田間棒球賽。

兩河流域第一面「鯉魚旗」升起 象徵生態與原民文化新篇章

活動當天將升起大甲溪與大安溪流域首面最大的鯉魚旗。旗面融入鯉魚社區巴宰族原住民傳統走鏢圖騰，象徵「一條鯉魚」、「一條生態廊道」、「一個族群文化」，展現鯉魚社區透過文化復振、生態守護與里山精神，共同推動中苗地區的永續願景。

田間體驗超狂登場 市集、射箭、控窯、闖關一次玩透

現場推出豐富多元的里山體驗，包括里山市集、一球元素闖關遊戲、原住民射箭體驗，以及稻田限定控窯，並結合在地美食與文化體驗，打造從早到晚都能深入土地的沉浸式體驗，讓家庭、朋友與親子都能全方位感受里山魅力。

▲球星謝長亨在稻田完成開球儀式，以「一球入魂」致敬土地與野球文化。

里山社區與企業ESG合作成果交流 展現跨域永續能量

今年特別設立里山與企業ESG合作成果區，以鯉魚社區與裕隆企業攜手推出的「金波酒禮盒」為代表案例。包括農產永續、友善耕作、生態保育、科技導覽等多元合作成果，展現各里山社區與企業共同為土地付出的力量，並藉由「里山奧運」促進更深化的交流與合作。鯉魚社區表示，今年希望透過成果交流，讓更多人看見不同社區的亮點，也鼓勵更多企業加入里山永續網絡。

今年冬天，最熱血的田間甲子園！里山奧運是土地與文化的跨域盛會

農村水保署臺中分署陳榮俊分署長表示：「『里山奧運』不只是復刻棒球或舉辦活動，更是社區、企業與土地共創的永續實踐。透過打野球、升起鯉魚旗，以及各里山社區與企業的合作交流，我們希望讓更多人看見中苗地區生態保護與文化保存的多元努力，也期待全民能在田間感受土地的力量，與社區一同守護里山永續。」（照片記者洪美滿翻攝）

▲農村水保署臺中分署以天茶地酒帶動農村社區經濟發展。