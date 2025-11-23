里山生活市集 百攤友善農友齊聚

「里山生活市集-田裡有腳印」綠色保育十五週年慶暨社區林業成果展。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

林業及自然保育署台中分署二十三日在台中市文心森林公園舉辦「二0二五里山生活市集-田裡有腳印」綠色保育十五週年慶暨社區林業成果展。市集以「蔬食、減塑」為核心精神，集結百攤友善農友與保育夥伴，民眾支持兌換里山券超過二十萬元，支持「生活、生產、生態」三生共榮、與自然和諧共生的新生活態度。

市集以「田裡有腳印」為主題，與社團法人慈心有機農業發展基金會攜手合作，一百100個單位參與，創下歷年新高。

廣告 廣告

現場規劃七大展區，林業保育署台中分署輔導的里山標章及友善石虎農作標章農友，有四十攤綠色保育標章農友共襄盛舉。

攤位琳瑯滿目的友善產品，標章稻米、甜柿、葉菜類，到以綠保食材製作的熟食蔬食點心、生吐司、茶葉與多樣加工品，吸引民眾駐足選購。

市集結合綠色保育標章及社區林業成果展，邀請荒野保護協會、台灣石虎保育協會、台中區農業改良場、生物多樣性研究所等NGO團體及機關參與，推廣野生動物保育、iNaturalist愛自然平台…等環境教育理念。台中區農業改良場與中分署合作推動泰雅族傳統作物栽培試驗與友善農業，特別展現協助山村農友的成果。

市集推出里山券加值兌換、滿額 DIY 與集章好禮，鼓勵以實際消費支持農友的友善耕作，守護石虎、穿山甲、食蛇龜等珍稀物種的棲地。

最受歡迎「苧你幸福手鍊」、「泰雅織帶鑰匙圈」DIY 手作、闖關集章與樂團表演，民眾在輕鬆氛圍中走進里山價值、理解「共學與共好」的保育精神。