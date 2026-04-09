里斯本十大必看必做之事！最高點聖若熱城堡、怨歌「法朵」、百年垂直升降梯、黃色電車、貝倫塔等世界遺產、葡式蛋塔⋯
你去過葡萄牙嗎？這個位於伊比利半島最西邊的國家，以里斯本（Lisboa）為首都和最大城。坐落於大西洋沿岸，身為歐洲大陸最西端的首都，歷史回溯羅馬時代的里斯本，是僅次於雅典的歐洲第二古老的首都，市內因爲太加斯河（Tagus）地形蜿蜒曲折、遍布坡道，許多街道都興建於山丘上，而讓它擁有「七丘之城」的暱稱。兼具古典與現代魅力，里斯本星羅棋布著各式各樣的景點和體驗，為了讓遊客不會錯過任何精彩之處，葡萄牙旅遊特別推薦了「在里斯本必做、必看的十件事」！
【里斯本必做必看的十件事】
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＊爬上里斯本最高點聖若熱城堡
聖若熱城堡（Castelo de São Jorge，或稱為「聖喬治城堡」）是里斯本最知名的古蹟和景點之一！西元前2世紀時，里斯本山頂就出現了第一座堡壘，凱爾特人、腓尼基人、迦太基人等都曾在此留下痕跡，後來更成為羅馬、西哥德和摩爾殖民者的城堡。1255年里斯本成為王國首都後，這座城堡成為皇宮，並且成為許多歷史事
然而隨著16世紀初曼努爾一世（Manuel I）在太加斯河畔興建了新的宮殿，這座被獻給聖若熱的舊城堡逐漸失去重要性，而後更因為1531和1755年的兩次大地震遭到嚴重的破壞⋯⋯直到1940年代，長期遭到忽略的城堡進行大規模修復，搖身一變成為里斯本的旅遊勝地，站在這處被傳統居民區環繞的城市最高點，可以俯瞰里斯本的城市風光以及伊比利半島最長河流太加斯河，景色令人難忘。
來到這裡，一定要逛逛阿爾法瑪區（Alfama），這個里斯本最古老的城區，坐落於聖若望城堡和太加斯河之間的山坡上。迷宮般的狹窄巷弄和中世紀的古老建築，以及錯落其中的手工藝品店和咖啡館，讓這處躲過1755年大地震摧殘的少數地區之一，展現出迷人的昔日風情與日常的生活氣息～
＊聆聽葡萄牙悲慟的法朵
阿爾法瑪區還有許多傳統的法朵（Fado）酒吧。名稱原意為「命運」或「宿命」的法朵，是一種至少起源於1820年代的音樂類型。融合葡萄牙水手傳統音樂、非洲奴隸節奏與阿拉伯音樂，以悲痛的曲調和歌詞為特色，通常描述人生的苦難、海上的生活以及思鄉或愛慕之情，因此也被稱為「葡萄牙怨曲」。
以葡萄牙吉他（guitarra）和古典吉他伴奏，演唱方式由一位歌手（Fadista）獨唱，演出場所稱為「Casas de Fado」，通常是一處小型且環境昏暗的餐廳，觀眾可以一邊品嚐燭光晚餐或是點杯飲料一邊欣賞，是一項非常特別的體驗。幸運的人，有時還能在阿爾法瑪區的街道上聽到這樣的音樂！
＊前往里斯本最大的宮殿廣場
宮殿廣場（Terreiro do Paço）又稱為「商業廣場」（Praça do Comércio），昔日曼努爾一世（Manuel I）建立的新宮殿李維拉宮（Paço da Ribeira）就位於這裡，隨後還增建了港口、造船設施，管理葡萄牙與歐洲以及非洲、亞洲、美洲殖民地間貿易的行政大樓等。然而1755年的里斯本大地震引發了海嘯與火災，幾乎摧毀里斯本大部分建築，李維拉宮也是其中之一。
負責重建里斯本的首相龐巴爾侯爵，並沒有重建這座宮殿，而是將這座面向海港的大型廣場加入市中心重建計畫，長寬各175公尺的它，不只是里斯本最大的廣場，同時也是葡萄牙最大的建築之一。打從19世紀起，包括財政部、內政部等許多重要的葡萄牙政府機關都設立於此，成為葡萄牙中央政府的代名詞。但對遊客來說，傍晚時在這裡沿著河岸散步或是乘船遊覽，都能欣賞到非常美麗的景色～
＊乘坐歷史超過百年的聖胡斯塔升降梯
或稱為「聖胡斯塔觀光電梯」，聖胡斯塔升降梯（Elevador de Santa Justa）位於里斯本歷史中心的同名街道盡頭，連接下城區（Baixa）與卡爾莫廣場（Largo do Carmo）。出自於巴黎艾菲爾鐵塔設計師居斯塔夫・艾菲爾的學生Raul Mesnier de Ponsard之手，這位誕生於波多（Porto）的工程師，父母皆為法國人。
落成於1902年，這座洋溢新哥德風情的電梯，每層都有不同的裝飾圖案。打從建成以來，就成為里斯本的旅遊景點，原本採用蒸汽動力的聖胡斯塔升降梯，1907年時改以電力運作。它也是里斯本升降梯中唯一一座保存至今的傳統垂直式升降梯，其他像是榮耀電梯（Elevador da Glória）或比卡電梯（Elevador da Bica）等，則屬於地面纜車。
以金屬塔身、觀景平台、走道和基座組成，高45公尺、共分為七層的聖胡斯塔升降梯，有兩個電梯車廂，每個可搭載20多名乘客。透過螺旋樓梯可以抵達頂層的觀景台，飽覽聖若熱城堡、太加斯河、下城區等全景，甚至能遠眺卡爾莫山修道院（Convento da Ordem do Carmo）的遺址。這座歷史超過百年的電梯，被視為象徵當時技術的紀念性建築！
＊蜿蜒於巷弄間的電車
電車是里斯本居民最常搭乘的交通方式之一，也是遊覽這座濱海老城的最佳方式之一。里斯本的電車歷史起源於19世紀末的馬拉街車，不斷擴充的路線網，高峰時曾多達27條。然而隨著地鐵的出現，如今只剩下5條路線營運，其中最具特色的是28號電車（Elétrico 28）。如果你沒有機會搭乘電車，一定要體驗看看這條經典路線。
28號電車的起點為馬琴莫妮斯廣場（Martim Moniz Square），一路行駛到普拉澤雷斯區（Prazeres District）的歐里克場（Campo de Ourique），全程大約需要40-60分鐘的時間，沿途經過阿爾法瑪區、因夜生活而熱鬧的上城(Bairro Alto)，以及充滿藝術氣息的基亞多區（Chiado），讓人走進當地居民真實且美麗的日常場景。
你可以一口氣搭完全程，也可以中途下來拜訪知名景點：坐落於至高點、擁有俯瞰太加斯河河景的聖若熱城堡、邊喝咖啡邊欣賞阿爾法瑪區景觀的太陽門瞭望台（Miradouro Largo Portas do Sol）、12世紀時興建於清真寺遺址上方的里斯本大教堂（Sé Cathedral），或是在終點站的坎波歐里克市場（Mercado de Campo de Ourique）享用美食。
＊參觀羅尼莫斯修道院與貝倫塔兩大世界遺產
里斯本有兩座世界遺產：熱羅尼莫斯修道院（ Mosteiro dos Jerónimos，或稱為「熱尼姆斯修道院」）和貝倫塔（Torre de Belém），這兩座獨特的紀念碑都位於貝倫區（Belém）。它們被譽為哥德式曼紐式建築的兩大瑰寶，同時象徵著葡萄牙大航海時代的輝煌，都是為了紀念達伽馬的海上壯舉而建。
在「葡萄牙晚期哥德時期曼紐式建築最佳範例」的熱羅尼莫斯修道院出現以前，這裡原本有座興建於15世紀的教堂Ermida do Restelo。1497年，達伽馬啟程前往東方之前，曾經在那裡禱告了一夜。不過昔日的舊院早已年久失修，今日的修道院結構大都是曼紐一世（Manuel I of Portugal）擴建的結果，除當作阿維斯王朝（House of Aviz）家族成員的長眠地外，日後也成為水手們出發前的祈禱聖殿。
興建於1502年、長達50年（中間約有30年的時間停工）的工程，以東方香料的部分稅金作為經費。一手創造出曼紐式建築風格的建築師Diogo de Boitaca，以來自當地的金色石灰岩打造它的外觀。1517年接任的西班牙建築師João de Castilho，為它增添文藝復興式面貌，到了1580年落成時，最後完工的建築師Jérôme de Rouen，摻入了幾分古典主義的味道……
雖然躲過了1755年的葡萄牙大地震，這座修道院在1833年時停止使用，如今以景點之姿對外開放。聖母教堂是熱羅尼莫斯修道院的核心，華麗的南門上方嵌滿了雕刻、小尖塔和山牆，精緻的雕刻令人眼花撩亂，教堂內部最引人注目的是六根展現文藝復興風格的八角柱，一肩扛起建築的主要重量！
地理大發現時，里斯本是許多航海家展開世界探險的起點，其中特別是發現印度的達伽馬（Vasco da Gama），貝倫塔正是達伽馬成功航海世界一周的紀念碑。這座聳立於岸邊的美麗塔樓，是1514年時，曼紐一世委託建築師Francisco de Arruda興建的五層防禦工事，以抵禦其他來自海上的不速之客。
由塔樓和壁壘組成，這座宏偉的建築洋溢著摩爾式和阿拉伯式裝飾元素，你可以在壁壘的崗亭頂端，發現長得很像胡椒粉盒的砲台，此外還能看見粗厚的石繩環讓塔身、十字架和渾天儀等雕刻……從平台可以進入南方塔樓，沿著樓梯抵達不同的房間，位於塔樓外的迴廊是國王廳（Sala dos Reis）的陽台，從這裡可以欣賞建築精緻的雕刻，以及里斯本港口美麗的海景～
＊品嚐葡式蛋塔
還記得多年前在台灣掀起一陣炫風的葡式蛋塔嗎？儘管熱潮退去，它美妙的滋味依舊令人難忘，小編每次前往澳門，都還是忍不住大快朵頤一番，既然來到它的發源地，當然不能錯過！追溯葡式蛋塔的歷史，18世紀起源於熱羅尼莫斯修道院，修女們利用剩下的蛋黃製作出這道甜點。
酥脆的多層外皮、綿密柔軟的內餡、焦糖化的表面，是葡式蛋塔的特色，有些人會撒上肉桂粉或糖粉，增加口感。在熱羅尼莫斯修道院旁有間創立於1837年的貝倫蛋塔店（Casa Pastéis de Belém），據說它的秘方正是來自於修道院，因此有著最正宗的味道，被另外稱為「貝倫蛋塔」（Pastel de Belém），至於其他葡式蛋塔只能稱為「Pastel de Nata」。
＊參觀萬國公園內歐洲最大的水族館之一
橫跨里斯本東北部太加斯河河口附近廣闊區域的萬國公園（Parque das Nações，或稱為「國家公園」），過去原本是一處工業區。鄰近河岸的它地理位置優越，因為獲選為1998年世界博覽會的舉辦地點，而經歷翻天覆地的變化。博覽會結束後，這裡繼續進駐商業中心、酒店和許多辦公大樓與住宅，如今大約有15,000人居住於此。
當初許多設施與展館依舊被保留下來，吸引遊客造訪，像是160公尺高的達伽馬塔（Torre Vasco da Gama），它是里斯本最高的建築，原本附設有觀景台和全景餐廳，2012年時改建為酒店。此外，在這裡還可以搭乘纜車、欣賞火山噴泉與瀑布。天氣晴朗時，光是沿著海中的木頭棧道散步都很愜意。
里斯本海洋水族館（Oceanário de Lisboa）也是萬國公園的一大亮點，這處昔日世界博覽會的展覽場地，至今依舊是歐洲最大的水族館之一，每年大約有100萬人參觀！外觀猶如一艘航空母艦，興建於人工潟湖的碼頭上，出自世界各地許多知名水族館設計者彼得·切爾梅耶夫（Peter Chermayeff）之手。
在這裡可以看見來自世界各地豐富的海洋生物，包括企鵝、海鷗、海獺、鯊魚、鰩魚、銀鮫、海馬、海星、海葵、珊瑚、章魚、海螺、水母等分屬450個物種的海洋動植物，多達16,000個個體。其中最引人注目的是一條巨大的翻車魚，由於飼養翻車魚的條件非常嚴苛，里斯本海洋水族館是世界上少數飼養翻車魚的水族館之一。
＊參觀國立磁磚博物館和國家馬車博物館
前身是落成於16世紀的聖母瑪利亞修道院（Convento da Madre de Deus），國立磁磚博物館（Museu Nacional do Azulejo）最初在1965年時向眾人打開大門。在這棟古意盎然的建築中，可以欣賞不同時期的建築風格痕跡：16世紀的的迴廊、裝飾大量引人注目繪畫與磁磚畫的教堂、擁有豐富鍍金裝飾木雕的唱詩班席，以及洋溢18世紀巴洛克風情的安東尼禮拜堂等！
葡萄牙的裝飾磁磚——阿茲勒赫磁磚（Azulejo），名稱來自於阿拉伯文中「精美的石頭」，這種美麗的磁磚由於工藝複雜且價格昂貴，因此早期是身份、財富和權力的象徵，如今更成為成為葡萄牙藝術的代名詞之一。身為收藏全世界最大規模陶瓷藏品的博物館之一，15世紀下半葉至今、年代橫跨500多年的磁磚，以及19~20世紀的陶瓷、瓷質和彩陶，以時間軸的方式一一呈現眾人眼前。
至於另一處擁有舉世無雙展覽的是國家馬車博物館（Museu Nacional dos Coches），最初創立於1905年，如今館藏分別於兩棟建築展出：位於貝倫區阿方索·德·阿爾布克爾克廣場（Praça Afonso de Albuquerque）上、由18世紀貝倫宮皇家學校改建的舊館，以及位於印第亞大道（Avenida da Índia）對面、2015年落成的現代建築的新館。
這個葡萄牙參觀人數最多的博物館之一，擁有全世最規模最大的馬車收藏數量！包括馬車、敞篷馬車、四輪馬車、狩獵馬車等。除了擁有橫跨16~19世紀葡萄牙王室的馬車，還有來自法國、西班牙、奧地利等不同國家的馬車，後來又增添了還有慶典與國事用車。另外也能看轎子、嬰兒車，以及馬具、車輛用品等，琳琅滿目的藏品多達9,000件。
＊在上城區用餐
除了拜訪景點，也別錯過在基亞多區逛街的機會，這個傳統購物區混合了古老與現代商業設施，特別是卡爾莫街（Rua do Carmo）和加雷特街（Rua Garrett）。傍晚時，可以到聖卡塔蓮娜觀景台（Miradouro de Santa Catarina）或是阿爾坎塔拉聖伯多祿花園（Jardim de São Pedro de Alcântara），欣賞美麗的風景。
上城是里斯本最有活力的古老街區之一，傳統建築、書店、法朵表演場所⋯⋯白天的它洋溢著波西米亞風情，你可以穿梭在這裡的巷弄之間，找間喜歡的餐廳用餐。然而入夜的上城呈現出截然不同的面貌，讓人見識到同樣以熱鬧的夜生活聞名的里斯本。這裡有許多音樂的專門俱樂部或酒吧，朋克、重金屬、嘻哈、歌德搖滾等，成為夜生活的中心。
文字／Iris PENG
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