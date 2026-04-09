里斯本十大必看必做之事！最高點聖若熱城堡、怨歌「法朵」、百年垂直升降梯、黃色電車、貝倫塔等世界遺產、葡式蛋塔⋯

你去過葡萄牙嗎？這個位於伊比利半島最西邊的國家，以里斯本（Lisboa）為首都和最大城。坐落於大西洋沿岸，身為歐洲大陸最西端的首都，歷史回溯羅馬時代的里斯本，是僅次於雅典的歐洲第二古老的首都，市內因爲太加斯河（Tagus）地形蜿蜒曲折、遍布坡道，許多街道都興建於山丘上，而讓它擁有「七丘之城」的暱稱。兼具古典與現代魅力，里斯本星羅棋布著各式各樣的景點和體驗，為了讓遊客不會錯過任何精彩之處，葡萄牙旅遊特別推薦了「在里斯本必做、必看的十件事」！

在里斯本經常可以看到裝飾於房屋的磁磚畫（Image Source : Getty Creative）

【里斯本必做必看的十件事】

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＊爬上里斯本最高點聖若熱城堡

＊聆聽葡萄牙悲慟的法朵

＊前往里斯本最大的宮殿廣場

＊乘坐歷史超過百年的聖胡斯塔升降梯

＊蜿蜒於巷弄間的電車

＊參觀羅尼莫斯修道院與貝倫塔兩大世界遺產

＊品嚐葡式蛋塔

＊參觀萬國公園內歐洲最大的水族館之一

＊參觀國立磁磚博物館和國家馬車博物館

＊在上城區用餐

＊爬上里斯本最高點聖若熱城堡

坐落於里斯本最高點的聖若熱城堡（Image Source : Getty Creative）

聖若熱城堡（Castelo de São Jorge，或稱為「聖喬治城堡」）是里斯本最知名的古蹟和景點之一！西元前2世紀時，里斯本山頂就出現了第一座堡壘，凱爾特人、腓尼基人、迦太基人等都曾在此留下痕跡，後來更成為羅馬、西哥德和摩爾殖民者的城堡。1255年里斯本成為王國首都後，這座城堡成為皇宮，並且成為許多歷史事

1498年時曼努爾一世曾在聖若熱城堡接待航海英雄達伽馬（Image Source : Getty Creative）

然而隨著16世紀初曼努爾一世（Manuel I）在太加斯河畔興建了新的宮殿，這座被獻給聖若熱的舊城堡逐漸失去重要性，而後更因為1531和1755年的兩次大地震遭到嚴重的破壞⋯⋯直到1940年代，長期遭到忽略的城堡進行大規模修復，搖身一變成為里斯本的旅遊勝地，站在這處被傳統居民區環繞的城市最高點，可以俯瞰里斯本的城市風光以及伊比利半島最長河流太加斯河，景色令人難忘。

阿爾法瑪區迷宮般狹窄蜿蜒的巷弄和色彩繽紛的房子（Image Source : Getty Creative）

來到這裡，一定要逛逛阿爾法瑪區（Alfama），這個里斯本最古老的城區，坐落於聖若望城堡和太加斯河之間的山坡上。迷宮般的狹窄巷弄和中世紀的古老建築，以及錯落其中的手工藝品店和咖啡館，讓這處躲過1755年大地震摧殘的少數地區之一，展現出迷人的昔日風情與日常的生活氣息～

＊聆聽葡萄牙悲慟的法朵

彩繪著「法朵歌后」Amália Rodrigue畫像的牆壁（Image Source : Getty Creative）

阿爾法瑪區還有許多傳統的法朵（Fado）酒吧。名稱原意為「命運」或「宿命」的法朵，是一種至少起源於1820年代的音樂類型。融合葡萄牙水手傳統音樂、非洲奴隸節奏與阿拉伯音樂，以悲痛的曲調和歌詞為特色，通常描述人生的苦難、海上的生活以及思鄉或愛慕之情，因此也被稱為「葡萄牙怨曲」。

在阿爾法瑪區街上表演法朵的歌手與吉他手（Image Source : Getty Creative）

以葡萄牙吉他（guitarra）和古典吉他伴奏，演唱方式由一位歌手（Fadista）獨唱，演出場所稱為「Casas de Fado」，通常是一處小型且環境昏暗的餐廳，觀眾可以一邊品嚐燭光晚餐或是點杯飲料一邊欣賞，是一項非常特別的體驗。幸運的人，有時還能在阿爾法瑪區的街道上聽到這樣的音樂！

＊前往里斯本最大的宮殿廣場

宮殿廣場是葡萄牙國家紀念建築（Image Source : Getty Creative）

宮殿廣場（Terreiro do Paço）又稱為「商業廣場」（Praça do Comércio），昔日曼努爾一世（Manuel I）建立的新宮殿李維拉宮（Paço da Ribeira）就位於這裡，隨後還增建了港口、造船設施，管理葡萄牙與歐洲以及非洲、亞洲、美洲殖民地間貿易的行政大樓等。然而1755年的里斯本大地震引發了海嘯與火災，幾乎摧毀里斯本大部分建築，李維拉宮也是其中之一。

夕陽餘暉為宮殿廣場宏偉的建築增添浪漫的氣氛（Image Source : Getty Creative）

負責重建里斯本的首相龐巴爾侯爵，並沒有重建這座宮殿，而是將這座面向海港的大型廣場加入市中心重建計畫，長寬各175公尺的它，不只是里斯本最大的廣場，同時也是葡萄牙最大的建築之一。打從19世紀起，包括財政部、內政部等許多重要的葡萄牙政府機關都設立於此，成為葡萄牙中央政府的代名詞。但對遊客來說，傍晚時在這裡沿著河岸散步或是乘船遊覽，都能欣賞到非常美麗的景色～

＊乘坐歷史超過百年的聖胡斯塔升降梯

歷史超過百年的聖胡斯塔升降梯是里斯本唯一保留下來的垂直升降梯（Image Source : Getty Creative）

或稱為「聖胡斯塔觀光電梯」，聖胡斯塔升降梯（Elevador de Santa Justa）位於里斯本歷史中心的同名街道盡頭，連接下城區（Baixa）與卡爾莫廣場（Largo do Carmo）。出自於巴黎艾菲爾鐵塔設計師居斯塔夫・艾菲爾的學生Raul Mesnier de Ponsard之手，這位誕生於波多（Porto）的工程師，父母皆為法國人。

洋溢著新哥德式風情，升降梯每層都有不同的裝飾，頂層還有座觀景台。（Image Source : Getty Creative）

落成於1902年，這座洋溢新哥德風情的電梯，每層都有不同的裝飾圖案。打從建成以來，就成為里斯本的旅遊景點，原本採用蒸汽動力的聖胡斯塔升降梯，1907年時改以電力運作。它也是里斯本升降梯中唯一一座保存至今的傳統垂直式升降梯，其他像是榮耀電梯（Elevador da Glória）或比卡電梯（Elevador da Bica）等，則屬於地面纜車。

從頂層觀景台看到的里斯本舊城區和太加斯河風景（Image Source : Getty Creative）

以金屬塔身、觀景平台、走道和基座組成，高45公尺、共分為七層的聖胡斯塔升降梯，有兩個電梯車廂，每個可搭載20多名乘客。透過螺旋樓梯可以抵達頂層的觀景台，飽覽聖若熱城堡、太加斯河、下城區等全景，甚至能遠眺卡爾莫山修道院（Convento da Ordem do Carmo）的遺址。這座歷史超過百年的電梯，被視為象徵當時技術的紀念性建築！

＊蜿蜒於巷弄間的電車

穿梭於蜿蜒巷弄與斜坡中電車是里斯本最具代表性的交通工具之一（Image Source : Getty Creative）

電車是里斯本居民最常搭乘的交通方式之一，也是遊覽這座濱海老城的最佳方式之一。里斯本的電車歷史起源於19世紀末的馬拉街車，不斷擴充的路線網，高峰時曾多達27條。然而隨著地鐵的出現，如今只剩下5條路線營運，其中最具特色的是28號電車（Elétrico 28）。如果你沒有機會搭乘電車，一定要體驗看看這條經典路線。

28號電車沿途經過不少知名景點，也是最經典的路線。（Image Source : Getty Creative）

28號電車的起點為馬琴莫妮斯廣場（Martim Moniz Square），一路行駛到普拉澤雷斯區（Prazeres District）的歐里克場（Campo de Ourique），全程大約需要40-60分鐘的時間，沿途經過阿爾法瑪區、因夜生活而熱鬧的上城(Bairro Alto)，以及充滿藝術氣息的基亞多區（Chiado），讓人走進當地居民真實且美麗的日常場景。

黃色的電車與粉彩的建築，隨手一拍都像風景明信片。（Image Source : Getty Creative）

你可以一口氣搭完全程，也可以中途下來拜訪知名景點：坐落於至高點、擁有俯瞰太加斯河河景的聖若熱城堡、邊喝咖啡邊欣賞阿爾法瑪區景觀的太陽門瞭望台（Miradouro Largo Portas do Sol）、12世紀時興建於清真寺遺址上方的里斯本大教堂（Sé Cathedral），或是在終點站的坎波歐里克市場（Mercado de Campo de Ourique）享用美食。

＊參觀羅尼莫斯修道院與貝倫塔兩大世界遺產

熱羅尼莫斯修道院宏偉的規模令人印象深刻（Image Source : Getty Creative）

里斯本有兩座世界遺產：熱羅尼莫斯修道院（ Mosteiro dos Jerónimos，或稱為「熱尼姆斯修道院」）和貝倫塔（Torre de Belém），這兩座獨特的紀念碑都位於貝倫區（Belém）。它們被譽為哥德式曼紐式建築的兩大瑰寶，同時象徵著葡萄牙大航海時代的輝煌，都是為了紀念達伽馬的海上壯舉而建。

熱羅尼莫斯修道院被譽為「葡萄牙晚期哥德時期曼紐式建築最佳範例」（Image Source : Getty Creative）

在「葡萄牙晚期哥德時期曼紐式建築最佳範例」的熱羅尼莫斯修道院出現以前，這裡原本有座興建於15世紀的教堂Ermida do Restelo。1497年，達伽馬啟程前往東方之前，曾經在那裡禱告了一夜。不過昔日的舊院早已年久失修，今日的修道院結構大都是曼紐一世（Manuel I of Portugal）擴建的結果，除當作阿維斯王朝（House of Aviz）家族成員的長眠地外，日後也成為水手們出發前的祈禱聖殿。

修道院迴廊的拱頂讓人眼花撩亂（Image Source : Getty Creative）

興建於1502年、長達50年（中間約有30年的時間停工）的工程，以東方香料的部分稅金作為經費。一手創造出曼紐式建築風格的建築師Diogo de Boitaca，以來自當地的金色石灰岩打造它的外觀。1517年接任的西班牙建築師João de Castilho，為它增添文藝復興式面貌，到了1580年落成時，最後完工的建築師Jérôme de Rouen，摻入了幾分古典主義的味道……

數之不盡的門拱彷彿畫框般突顯修道院的局部美景（Image Source : Getty Creative）

雖然躲過了1755年的葡萄牙大地震，這座修道院在1833年時停止使用，如今以景點之姿對外開放。聖母教堂是熱羅尼莫斯修道院的核心，華麗的南門上方嵌滿了雕刻、小尖塔和山牆，精緻的雕刻令人眼花撩亂，教堂內部最引人注目的是六根展現文藝復興風格的八角柱，一肩扛起建築的主要重量！

貝倫塔曾經捍衛著里斯本的港口，抵禦外人入侵。（Image Source : Getty Creative）

地理大發現時，里斯本是許多航海家展開世界探險的起點，其中特別是發現印度的達伽馬（Vasco da Gama），貝倫塔正是達伽馬成功航海世界一周的紀念碑。這座聳立於岸邊的美麗塔樓，是1514年時，曼紐一世委託建築師Francisco de Arruda興建的五層防禦工事，以抵禦其他來自海上的不速之客。

貝倫塔的堡壘突出於海面上（Image Source : Getty Creative）

由塔樓和壁壘組成，這座宏偉的建築洋溢著摩爾式和阿拉伯式裝飾元素，你可以在壁壘的崗亭頂端，發現長得很像胡椒粉盒的砲台，此外還能看見粗厚的石繩環讓塔身、十字架和渾天儀等雕刻……從平台可以進入南方塔樓，沿著樓梯抵達不同的房間，位於塔樓外的迴廊是國王廳（Sala dos Reis）的陽台，從這裡可以欣賞建築精緻的雕刻，以及里斯本港口美麗的海景～

＊品嚐葡式蛋塔

葡式蛋塔發源於熱羅尼莫斯修道院（Image Source : Getty Creative）

還記得多年前在台灣掀起一陣炫風的葡式蛋塔嗎？儘管熱潮退去，它美妙的滋味依舊令人難忘，小編每次前往澳門，都還是忍不住大快朵頤一番，既然來到它的發源地，當然不能錯過！追溯葡式蛋塔的歷史，18世紀起源於熱羅尼莫斯修道院，修女們利用剩下的蛋黃製作出這道甜點。

葡萄牙人喜歡喝咖啡搭配葡式蛋塔吃（Image Source : Getty Creative）

酥脆的多層外皮、綿密柔軟的內餡、焦糖化的表面，是葡式蛋塔的特色，有些人會撒上肉桂粉或糖粉，增加口感。在熱羅尼莫斯修道院旁有間創立於1837年的貝倫蛋塔店（Casa Pastéis de Belém），據說它的秘方正是來自於修道院，因此有著最正宗的味道，被另外稱為「貝倫蛋塔」（Pastel de Belém），至於其他葡式蛋塔只能稱為「Pastel de Nata」。

＊參觀萬國公園內歐洲最大的水族館之一

因為舉辦世界博覽會而搖身一變的萬國公園，是工業區復興的最佳範例之一。（Image Source : Getty Creative）

橫跨里斯本東北部太加斯河河口附近廣闊區域的萬國公園（Parque das Nações，或稱為「國家公園」），過去原本是一處工業區。鄰近河岸的它地理位置優越，因為獲選為1998年世界博覽會的舉辦地點，而經歷翻天覆地的變化。博覽會結束後，這裡繼續進駐商業中心、酒店和許多辦公大樓與住宅，如今大約有15,000人居住於此。

空中的纜車和水面上的步道，讓萬國公園展現悠閒氣氛。（Image Source : Getty Creative）

當初許多設施與展館依舊被保留下來，吸引遊客造訪，像是160公尺高的達伽馬塔（Torre Vasco da Gama），它是里斯本最高的建築，原本附設有觀景台和全景餐廳，2012年時改建為酒店。此外，在這裡還可以搭乘纜車、欣賞火山噴泉與瀑布。天氣晴朗時，光是沿著海中的木頭棧道散步都很愜意。

靈感來自航空母艦的里斯本海洋水族館（Image Source : Getty Creative）

里斯本海洋水族館（Oceanário de Lisboa）也是萬國公園的一大亮點，這處昔日世界博覽會的展覽場地，至今依舊是歐洲最大的水族館之一，每年大約有100萬人參觀！外觀猶如一艘航空母艦，興建於人工潟湖的碼頭上，出自世界各地許多知名水族館設計者彼得·切爾梅耶夫（Peter Chermayeff）之手。

里斯本海洋水族館是全世界最大的水族館之一（Image Source : Getty Creative）

在這裡可以看見來自世界各地豐富的海洋生物，包括企鵝、海鷗、海獺、鯊魚、鰩魚、銀鮫、海馬、海星、海葵、珊瑚、章魚、海螺、水母等分屬450個物種的海洋動植物，多達16,000個個體。其中最引人注目的是一條巨大的翻車魚，由於飼養翻車魚的條件非常嚴苛，里斯本海洋水族館是世界上少數飼養翻車魚的水族館之一。

＊參觀國立磁磚博物館和國家馬車博物館

聖母瑪利亞修道院是葡萄牙巴洛克藝術的傑作，精美的磁磚、鍍金木雕和美麗的祭壇裝飾著整個空間。（Image Source : Getty Creative）

前身是落成於16世紀的聖母瑪利亞修道院（Convento da Madre de Deus），國立磁磚博物館（Museu Nacional do Azulejo）最初在1965年時向眾人打開大門。在這棟古意盎然的建築中，可以欣賞不同時期的建築風格痕跡：16世紀的的迴廊、裝飾大量引人注目繪畫與磁磚畫的教堂、擁有豐富鍍金裝飾木雕的唱詩班席，以及洋溢18世紀巴洛克風情的安東尼禮拜堂等！

國立磁磚博物館中一幅描繪1775年地震前的里斯本的磁磚畫（Photo by DeAgostin, Image Source : Getty Editorial）

葡萄牙的裝飾磁磚——阿茲勒赫磁磚（Azulejo），名稱來自於阿拉伯文中「精美的石頭」，這種美麗的磁磚由於工藝複雜且價格昂貴，因此早期是身份、財富和權力的象徵，如今更成為成為葡萄牙藝術的代名詞之一。身為收藏全世界最大規模陶瓷藏品的博物館之一，15世紀下半葉至今、年代橫跨500多年的磁磚，以及19~20世紀的陶瓷、瓷質和彩陶，以時間軸的方式一一呈現眾人眼前。

如今大部分國家馬車博物館的館藏都已搬移到新館，舊館只剩下核心展覽。（Image Source : Getty Creative）

至於另一處擁有舉世無雙展覽的是國家馬車博物館（Museu Nacional dos Coches），最初創立於1905年，如今館藏分別於兩棟建築展出：位於貝倫區阿方索·德·阿爾布克爾克廣場（Praça Afonso de Albuquerque）上、由18世紀貝倫宮皇家學校改建的舊館，以及位於印第亞大道（Avenida da Índia）對面、2015年落成的現代建築的新館。

收藏於國家馬車博物館中的精美四輪馬車（Photo by Emmanuele Contini/NurPhoto, Image Source : Getty Editorial）

這個葡萄牙參觀人數最多的博物館之一，擁有全世最規模最大的馬車收藏數量！包括馬車、敞篷馬車、四輪馬車、狩獵馬車等。除了擁有橫跨16~19世紀葡萄牙王室的馬車，還有來自法國、西班牙、奧地利等不同國家的馬車，後來又增添了還有慶典與國事用車。另外也能看轎子、嬰兒車，以及馬具、車輛用品等，琳琅滿目的藏品多達9,000件。

＊在上城區用餐

人們是阿爾坎塔拉聖伯多祿觀景台欣賞風景（Image Source : Getty Creative）

除了拜訪景點，也別錯過在基亞多區逛街的機會，這個傳統購物區混合了古老與現代商業設施，特別是卡爾莫街（Rua do Carmo）和加雷特街（Rua Garrett）。傍晚時，可以到聖卡塔蓮娜觀景台（Miradouro de Santa Catarina）或是阿爾坎塔拉聖伯多祿花園（Jardim de São Pedro de Alcântara），欣賞美麗的風景。

入夜後的上城成為里斯本的夜生活中心（Image Source : Getty Creative）

上城是里斯本最有活力的古老街區之一，傳統建築、書店、法朵表演場所⋯⋯白天的它洋溢著波西米亞風情，你可以穿梭在這裡的巷弄之間，找間喜歡的餐廳用餐。然而入夜的上城呈現出截然不同的面貌，讓人見識到同樣以熱鬧的夜生活聞名的里斯本。這裡有許多音樂的專門俱樂部或酒吧，朋克、重金屬、嘻哈、歌德搖滾等，成為夜生活的中心。

文字／Iris PENG