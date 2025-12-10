里昂確認登場！《惡靈古堡9》PS商店預載通知曝光，部分洩漏引發AI爭議

隨著 2025 遊戲大獎（The Game Awards 2025，TGA 2025）頒獎典禮即將到來，其中最受關注的《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil Requiem），意外在 PlayStation 商店提前洩漏了重磅情報。根據國外論壇 Reddit 與多家外媒報導，部分預購該遊戲數位版的 PS5 玩家在檢查預先下載頁面時，發現了尚未公開的全新視覺封面圖，直接證實了傳聞已久的系列高人氣角色「里昂」將會回歸本作，甚至還出現幾張里昂和新反派的渲染圖。

目前官方僅公開一名可操作主角。（圖源：Resident Evil Requiem）

在曝光的視覺圖中，新女主角「葛蕾斯」位於中央，而里昂則以巨大的頭像背景出現在她身後，暗示其在劇情中將佔有重要地位。這次洩漏的情報與先前知名爆料者 Dusk Golem 的說法不謀而合。從流出的視覺圖細節來看，里昂保留了他在《惡靈古堡 4》中的招牌髮型與夾克風格，但面容看上去蒼老許多，甚至蓄起了鬍鬚，展現出歷經風霜的模樣。

除了里昂之外，先前零售商 GameStop 的商品頁面也曾短暫洩漏了關於「蘿絲」的資訊，她是《惡靈古堡8村莊》主角伊森的女兒，將在《惡靈古堡9》中擁有多套專屬造型，似乎暗示本作可能採取多主角制，或者蘿絲將以某種形式在遊戲中登場。

而在 PS 商店的官方視覺圖曝光之際，網路上也同步流出了數張疑似遊戲角色的全身渲染圖，內容包含全身裝備的里昂以及一名尚未公開的全新反派角色，有里昂更清楚的臉部變化。然而，這組渲染圖的真實性在社群間引發了激烈辯論。雖然部分玩家對新反派的設計感到興奮，但也有不少網友指出這些圖片的光影與細節略顯不自然，質疑這可能只是粉絲利用 AI 技術生成的假圖，並非官方素材。