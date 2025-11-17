里柏瑞契攜手蓋哈特感恩節強強聯手 為北市交新章啟動前奏

台北市立交響樂團（TSO）邁向新篇章的腳步正式啟動。德國指揮家亞歷山大．里柏瑞契（Alexander Liebreich）將於2026年接任首席指揮，而在正式上任前，他選擇於11月27日感恩節夜晚，提前為台北樂迷帶來一場音樂會，攜手國際大提琴巨擘蓋哈特（Alban Gerhardt），以橫跨四百年的曲目，為TSO啟動全新時代的前奏。

TSO與里柏瑞契的緣分可追溯至2008年。17年間多次合作所累積的深厚默契，如今終於化作樂團前進的重要動能。里柏瑞契以細膩、堅實的音樂語彙著稱，曾領導布拉格廣播交響樂團、波蘭國家廣播交響樂團與慕尼黑室內樂團，2018年更獲葛萊美獎提名，並兩度拿下國際古典音樂大獎（ICMA）。目前他擔任西班牙瓦倫西亞交響樂團首席指揮與藝術顧問，同時深耕亞洲樂壇，曾出任韓國統營國際音樂節首位外籍藝術總監，積極推動跨文化音樂交流。他的國際視野與藝術企圖，被視為將引領TSO邁向下一階段的重要關鍵。

感恩節音樂會的節目設計，也彷彿是一封里柏瑞契獻給北市交樂團的「音樂宣言」。開場以魏本改編的巴赫《音樂的奉獻》揭序，從巴洛克邁向20世紀現代語彙，展現他在不同時代語境間游刃有餘的聲音雕塑能力。接續由蓋哈特演出蕭斯塔科維契第一號大提琴協奏曲，層次奔放、張力強烈，也是讓蓋哈特摘下2021年國際古典音樂大獎（ICMA）的代表作品，無疑是本場演出的矚目焦點之一。

下半場則由孟德爾頌《宗教改革》收束全場。這首作品誕生於作曲家21歲之時，以聖詠旋律與青春筆觸寫就，充滿象徵新生與信念的能量，也呼應里柏瑞契與TSO即將攜手邁向的嶄新旅程。

2026年起，TSO全新的「首席指揮系列」將由里柏瑞契主導。他將邀請法國大提琴家卡普松（Gautier Capuçon）、喬治亞小提琴家巴蒂雅許維莉（Lisa Batiashvili）來台，並世界首演作曲家杜布農（Richard Dubugnon）的新作《沉默之詩》，一首為小提琴與大提琴打造的雙協奏曲。TSO年度歌劇製作也將由他領軍，推出華格納經典《崔斯坦與伊索德》，讓樂迷引頸期盼。（編輯：許嘉芫）