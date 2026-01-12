里港夜市石頭火鍋飄香30年 在地「隱藏美食」曝！

屏東縣 / 綜合報導

這個夜市場景也很吸睛！屏東縣里港夜市內，有飄香30多年的石頭火鍋，冷冷的天，大家坐在小凳子上品嘗，一整排坐在馬路上吃火鍋的景象，讓網友笑說，好像在辦流水席，畫面引起熱烈討論，其實里港夜市，還有不少隱藏版美食，是饕客首推，像是鹽水雞、加熱滷味，用獨特醬汁讓饕客難忘，也讓這個在地夜市，人氣很旺。

把洋蔥放入鍋內，高溫下爆出滋滋聲響，香氣隨著熱氣四散，接著放入所有配料，和高湯一起熬煮。冷冷的天，不少人都衝這味而來，放眼望去，兩排座位幾乎座無虛席，大家坐在小板凳上圍著鍋，有人笑說，吃起來就像在辦流水席。

記者VS.民眾說：「從哪裡來，土庫來，料很好吃，還有牛肉那些好吃，在地的在地的，在地的，喔這間很讚，怎麼說，怎麼說讚，開很多年了，湯頭又好喝，很多人，很像在吃流水席，大家在那邊吃，有啊有啊，等一下又會更多人。」

這家石頭火鍋就在屏東里港夜市，在地經營30多年。記者VS.火鍋業者說：「一般都有幾個料，10樣大概是這樣，這樣是一份小的。」小份的180元，裡頭配料也是不馬虎，有豆腐、豆皮各類火鍋料等，如果想要再豐盛一點，都還能自行加點，每盤價格也都是銅板價。

而其實夜市裡，還藏著不少人氣美食。鹹水雞業者說：「妹你的39號來這邊找我。」只見老闆手速飛快，將所有配料與特調醬料拌在一起，動作俐落不間斷。鹹水雞業者說：「這個很厲害，我只能說它(醬料)很厲害。」

食材均勻裹上醬汁，椒麻鹹水雞立刻完成，另一頭的攤位前，同樣擠滿排隊人潮。記者VS.滷味業者說：「特別的自己做的，自己做的就是很天然的東西。」食材在秘製滷汁中加熱，等待入味，起鍋後，搭配酸菜，提升整體風味。滷味業者VS.民眾說：「謝謝，旁邊有筷子。」

不論是熱騰騰的火鍋，還是各種小吃，里港夜市用一道道美食，陪伴在地民眾，更因為自身特色，口耳相傳下，吸引新客前往品嘗。

