里港警打詐破6大詐欺集團、44嫌落網 黑幫成員跳樓也逃不掉

BMW載毒、幫派跳樓逃亡，里港警21天掃黑打詐6詐團全滅44人落網。（圖 ／翻攝畫面）

里港警分局自11月10日至21日展開為期12天的「打擊詐欺行動專案」，透過大數據交叉比對、情資整合與縝密部署，一舉搗破6個橫行各地的詐欺集團，查獲44名嫌犯到案，其中更包括四海幫及其他不良幫派成員，成功重挫黑幫詐欺勢力鏈條。此次行動同步查扣多部詐欺用車輛、手機與大量毒品咖啡包，初估查緝總金額逼近千萬元，成果相當豐碩。

警方指出，此次掃蕩行動不僅鎖定第一線提領與面交車手，也向上溯源追查「收水」、「金主」等核心成員，全力瓦解完整詐欺組織架構。行動中共查扣5部車輛，其中還包含2部BMW轎車，另有20支行動電話及約200包毒品咖啡包，徹底切斷詐欺金流與毒品犯罪的交叉鏈結。

過程中更上演驚險一幕，1名具有四海幫背景的張姓嫌犯，在警方破門查緝時情急之下竟從三樓陽台攀爬至2樓後直接跳樓逃逸，警方立即擴大調閱監視器並展開追緝，最終於當日成功將人拘捕歸案，令人意外的是，該嫌犯竟奇蹟似地毫髮無傷。

分局長邱逸樵表示，這次專案能有亮眼成果，關鍵在於大數據分析、社區情資與跨單位協作的高度整合，讓警方能即時掌握詐欺集團的運作動態。未來將持續依循新世代反詐策略，強化金流阻斷與查緝能量，全面壓縮詐欺犯罪的生存空間。同時也提醒民眾務必提高警覺，牢記「電話辦案一定是詐騙」、「投資面交多是騙局」、「要求監管帳戶絕對有鬼」，遇有疑慮可立即撥打165反詐騙專線查證，共同守護自身財產安全。

