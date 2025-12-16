里港鄉公設民營托嬰中心溫馨開幕 屏東縣共計11家公共托嬰中心

【互傳媒／記者 范家豪／里港 報導】 為打造友善育兒的環境，屏東縣政府委託社團法人臺灣兒童及少年福利促進學會承辦里港鄉公設民營托嬰中心，收托0至2歲嬰幼兒，提供36名托育名額，15日舉行開幕典禮，縣長周春米出席時表示，屏東縣現有11家公共托嬰中心，預計118年前完成全縣33處公共托育機構。

周縣長表示，縣府配合中央「0至6歲國家一起養」政策，全力擴充公共托育量能，積極盤點可使用的空間，設置於里港鄉塔樓社區活動中心二樓的托嬰中心，將近100坪，今年7月招生，提供36名托育名額，縣府持續努力在屏北、屏中、屏南、離島及原鄉建置公共托育機構，預計在118年可以完成全縣33處。

廣告 廣告

周縣長指出，少子女化已是國安問題，自上任以來規劃安心育兒三部曲，包括生育津貼第一胎2萬，第二胎以上加碼至3萬；月嫂升級2.0服務，開放第一胎即可申請，每胎提供80小時、價值2萬元的月嫂服務；115年1月1日起，未滿一歲嬰幼兒，每個月補助2000元營養金，提供嬰幼兒家庭最堅強的支持，盼提升生育率，打造好生、好養的希望城市。

▲百坪友善空間運用里港塔樓社區活動中心二樓（圖/屏東縣政府)

縣府社會處表示，里港鄉公設民營托嬰中心教室以里港在地特產楊桃、玫瑰、檸檬作為設計概念，打造三個溫馨又充滿地方特色的班級，分別為小桃班、小玫班及小檸班，均有大面積採光，室內活動空間寬敞，且結合多元感官啟發教玩具及適性教保活動，讓孩子在溫馨、安全、舒適及充滿家鄉特色的環境中快樂成長。

社會處表示，政府力推優質、平價、友善的公共托育服務，致力成為爸媽的神隊友，縣府已建置10處公共托嬰中心，再加上衛福部南區老人之家的1處，現有11處，歡迎有公共托育需求的家長可洽本府社會處婦幼科公共托育機構承辦，洽詢電話：08-7320415分機5371、5375。