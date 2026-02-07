里港鄉寒冬送暖 宮廟善士發紅包物資助弱勢

▲里港鄉代林瑞慶結合宮廟與善心人士舉辦寒冬送暖活動，紅包年菜物資暖溫暖弱勢。（圖／記者莊全成攝，2026.02.07）

[NOWnews今日新聞] 為了讓弱勢家庭過一個溫暖的春節，里港鄉代林瑞慶集合土庫玉賢宮、里港天后宮、吉祥愛心關懷協會及善心人士聯合舉辦115年寒冬送暖，助弱勢過好年慈善活動！總共募得資金超過50萬元，發送年菜、生活物資及紅包，給中低收入戶弱勢族群、身障人士、隔代教養、獨居老人等。

▲受助長輩開心領取紅包與物資，臉上笑容成為寒冬裡最溫暖的風景。（圖／記者莊全成攝，2026.02.07）

此次活動由土庫村玉賢宮、里港天后宮及吉祥愛心關懷協會等，準備100份年菜及生活物資用品，紅包600元100份、2000元95份。

廣告 廣告

▲志工將一袋袋生活物資與熱騰騰年菜交到長者手中，讓弱勢族群感受社會溫暖。（圖／記者莊全成攝，2026.02.07）

林瑞慶表示，活動主要對象為弱勢族群、中低收入戶、獨居老人、隔代教養家庭、身心障礙者及邊緣戶，用實際行動傳遞社會的關懷。希望透過這次活動，能拋磚引玉，激勵更多人加入公益行列，一起幫助弱勢族群過一個溫馨的春節。

▲活動準備100份年菜及生活物資用品，紅包600元100份、2000元95份。（圖／記者莊全成攝，2026.02.07）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

迎春走春首選 屏縣府春節活動與醫療資訊不打烊

屏縣府小內閣調整 新增副縣長強化縣政戰力

高雄空大攜手陸軍第八軍團推動AI與淨零軍職專班