里程卡火拼到「5元1里」！國泰世華銀搶客到極點 日常消費也可轉哩程賺積分

全球首張「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」10日公布升級優惠方案。（圖／李蕙璇攝）

銀行拚信用卡發卡量，拚優惠吸金搶客。國泰世華銀行與「亞洲萬里通」今天（10日）宣布聯名卡全面升級優惠權益，首度在臺推出刷卡賺取國泰航空會籍積分（Status Points）權益，上市加碼活動刷卡消費可享最優5元1里；新戶最高可獲32,000里，及兌換日本指定航點來回機票；此外，聯名卡友獨享里數兌換個人套餐、指定機票最高10％里數回饋及機票92折起等。

國泰世華銀行表示，與「亞洲萬里通」合作十周年，「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」為全球首張，自2015年推出，隨旅遊市場復甦再創合作高峰，自2023年至今，消費贈里及兌里總量成長逾3成，光是2025年刷卡額破百億元，年成長20％，且擁有高忠誠度客群，年輕、自助旅行者多，平均刷卡額比銀行其他卡高四成；與國泰世華長榮航聯名卡以商務客人為多，有區隔性。

國泰世華銀行總經理鄧崇儀表示，當時透過業界首創『哩程加速器』創下快速累里熱潮。現今觀察到旅遊市場持續熱絡，此次推動升級，正是回應市場對快速累積與超值兌換的強烈需求。此次合作不僅限於聯名卡，更擴大至國泰世華小樹點生態圈，除透過聯名卡能快速累里、兌里外，所有持有小樹點的卡友也可以將『小樹點』轉換亞洲萬里通里數，兌換機票、旅遊住宿的多元優惠。

亞洲萬里通總經理許佩渝則表示，今天產品權益再升級，除了讓日常消費以更快速、更直接的方式轉化為哩程外，更首度在臺推出透過刷聯名卡消費，即可同時賺取國泰航空的會籍積分（Status Points）權益，代表卡友的每一筆消費，都將加速飛行夢想，同時提升貴賓權益。

拓展哩程使用場景，納入國內連鎖生活用品店、藝文購票、健身房及出國旅遊必逛免稅店等，致力貼近卡友日常生活。本次嶄新上市恰逢春節旅遊旺季，更推出上市加碼活動與超殺優惠，首次申辦聯名卡之新戶首刷消費達檻享10,000里數回饋外，即日起至2026年2月28日參與「煥新享里」活動，登錄並達一般消費指定門檻，最高回饋6,000里；新卡友達消費指定門檻，最高回饋10,000里。

若卡友為「煥新享里」期間壽星（2025年12月10日至2026年2月28日），卡友於生日當月於「哩程加速器」消費，再享里數2倍，最多再獲5,000里，新戶壽星最高可獲共計37,000里，讓每一次日常消費都加速賺取里數，勾勒下一次的人生旅程。

