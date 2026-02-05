里程碑！FDA核准「老花眼」首款雙效眼藥水：藥效長達10小時





首款雙效「老花眼」眼藥水美國FDA核准了！這項醫訊對飽受困擾的老花眼族來說，無疑是和眼鏡分手的一大福音，甚至被視為是該病症重要里程碑。



首款雙成分「老花眼藥水」藥效10小時

根據美國的科技媒體New Atlas報導，美國食品藥物管理局（FDA）近日核准了無需手術的一款創新雙成分「複方劑量」的老花眼用藥「Yuvezzi」：

Carbachol（卡巴可）成分： 可收縮瞳孔，提升近距視覺清晰度。

Brimonidine Tartrate（酒石酸溴莫尼定）成分 ：延長瞳孔縮小時間，維持單次點藥的效果。

點藥約 30分鐘內 見效，視力改善持續長達 10小時 ，且與僅含卡巴膽鹼的配方相比，更能 減少紅眼 等不適反應。

藥水進行為期12個月安全性試驗，未見嚴重藥物相關不良事件， 耐受度良好 。

建議用法為每日1次，每眼點1滴，可融入日常作息，減少頻繁補點（以及戴眼鏡）不便。

「老花眼治療」重要里程碑

「Yuvezzi」由Tenpoint Therapeutics公司研發，比先前獲得批准上市的Vizz （aceclidine）更進一步，因為Yuvezzi使用複方成活性成分，使眼藥水在下次使用前更有效，且能減輕眼部發紅狀況，可能為患者帶來更加舒適的用藥選擇。

報導也提及，加州拉古納山哈佛眼科診所的約翰·霍瓦內西安醫學博士（John Hovanesian, MD, FACS）表示：「Yuvezzi採用全新方法，將卡巴膽鹼和酒石酸溴莫尼定，結合於每日使用的眼藥水，既能提高近視力，又能保持全天耐受性。Yuvezzi的設計初衷就是為了兼顧療效和耐受性，這代表著在為老花眼患者提供一種全面、無創的治療方案方面邁出了重要一步」。

用藥前諮詢醫師更安全

目前市面上經美國FDA批准的老花眼藥水處方，主要透過縮小瞳孔的「針孔效應」改善近距離視力，成為患者和眼鏡分手的新選擇，台灣目前尚需諮詢眼科醫師可能才有處方籤，藥妝店或眼鏡行可能還無法直接購買：

Vuity ：約15分鐘見效，需在白天間隔3到6小時後補服一次／藥效約6小時／2021年底上市，常見副作用包括點藥瞬間的輕微刺痛、短暫暗視或頭痛。

Vizz： 每日只需使用一次，最快30分鐘起效，清晰近視力可維持長達10小時／2025年7月獲得FDA批准，臨床試驗顯示耐受性良好，但仍可能有短暫副作用。

上述雙成分複方「Yuvezzi」：2026年1月獲得FDA批准，預計於2026 年 Q2（第二季）才會在美國正式供貨。

眼藥水使用效果因人而異，使用處方藥物前，請務必諮詢眼科醫師，注意用藥安全，眼睛健康才能更有保障。

