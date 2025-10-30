里約大掃毒132死 黑幫遭斬首掛樹林 民怒：根本大屠殺

巴西針對里約熱內盧貧民窟，進行大規模掃毒，死亡人數攀升到132人，里約街頭橫屍遍野。事發後，大批民眾包圍里約政府大樓抗議，控訴他們的家人被斬首，頭顱掛在樹林中，痛批警方的掃毒行動，根本是一場大屠殺。

巴西里約熱內盧近日展開大規模掃毒行動，在貧民窟造成嚴重傷亡，死亡人數已攀升至132人。這場行動引發民眾強烈抗議，許多家屬控訴親人遭到殘忍殺害，甚至有被斬首的情況。抗議民眾聚集在里約政府大樓前，高舉國旗與標語，要求政府為這場他們稱為「屠殺」的行動負責。同時，警方則強調這是針對擁有強大火力的犯罪組織的合法行動。

大批抗議民眾聚集在里約熱內盧政府大樓前，憤怒地高喊口號，抗議巴西掃毒行動導致他們的家人被抓走或喪生。現場還有機車車隊在街上一台接一台狂按喇叭表達不滿。一位抗議者悲痛地表示，自己的姪子被特種警察部隊斬首，身上沒有任何槍傷，頭部被砍下後還掛在叢林中，但不知道具體是誰對他做了這件事。

里約這次大掃毒行動造成的死亡人數已上升至132人，在貧民窟附近的森林中發現了數十具屍體。一位抗議者表示，看到這麼多人陷入苦難非常痛心，大家絕對不能保持沉默。受害者家屬則憤怒地強調，政府必須為此付出代價，必須為實施這場屠殺承擔責任。當家屬認屍時，許多人痛哭失聲。

對於這次行動造成如此慘重的死傷，巴西總統也表示相當震驚。公安部長則出面闢謠，強調這次掃毒是合法行動，而非屠殺。警方公布了現場查扣的大量槍枝，顯示犯罪幫派的火力相當強大。CNN報導指出，有影片顯示無人機攜帶爆炸物飛向警察。這些幫派，包括紅色司令部和首都第一司令部，在被追捕過程中對警方投放炸彈。面對這樣的情況，鄰國阿根廷也提升了邊境警戒，擔心逃亡的黑幫成員可能逃到他們的國家。

