里長假借宗教勒索外商 起訴

高雄市永安里長蔣福山涉嫌假借宗教募款向外商勒索，橋頭地檢署檢察官依《貪汙治罪條例》起訴，未來將由國民法官參與審理。（林雅惠攝）

高雄市永安區維新里里長蔣福山涉嫌濫用職權，並假借宗教活動募款名義，向永安工業區外商施壓勒索財物，案經橋頭地檢署偵查終結，檢察官認定蔣福山與文興宮主委張財華、維新里社區發展協會洪姓會計，涉犯《貪汙治罪條例》藉勢勒索財物罪，依法起訴，將由國民法官審理，這也是《國民法官法》元旦擴大適用範圍，全國第二件由國民法官審理的貪汙案件。

蔣福山濫用里長職權向廠商勒索，11年前以類似手法被訴索賄但最後無罪，如今再因同類案件引發地方關注。

檢方指出，蔣福山自民國95年起擔任維新里長，現為第4屆里長，他與張財華、洪姓會計於114年5月文興宮進香遶境及建醮活動期間，擔任建醮委員會要職，負責對外募款。3人基於共同犯意，蔣福山以里長身分向永安工業區外商公司施壓，去年4月15日、17日先以汙染空氣品質為由恫嚇業者，揚言發動聯合稽查，要求對方配合捐款。

檢方掌握對話內容，蔣對廠商幹部放話「看你們是不是要錢都繳給政府，還是給地方比較省」，要求「做到完全沒有漏洞」，並明示加暗示稱，若不捐款將通報稽查、開罰，甚至動員里民抗議，張、洪2人亦從旁附和。外商公司管理幹部畏懼並回報高層後，去年4月30日交付現金5萬元，由洪某收受，3人因此取得不法所得。

檢察官獲報後，指揮廉政署南部地區調查組偵辦，去年11月底發動搜索並傳喚相關人員，複訊後聲押蔣、張獲准。檢方日前偵結全案，依《貪汙治罪條例》藉勢勒索財物罪起訴3人，並請求追徵犯罪所得5萬。