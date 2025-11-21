里長偷盜百噸垃圾毀月世界！陳菁徽稱陳其邁力挺選議員…市府怒告抹黑

記者林昱孜、簡榮良、吳泊萱／高雄報導

國民黨立委陳菁徽指控陳其邁力挺環保殺手陳有才選議員，高雄市府怒斥抹黑要提告。（圖／翻攝畫面）

高雄田寮知名景點「月世界」多處山坡地遭人傾倒數百噸垃圾，廢棄物深度達5層樓，橋檢持續追查終於揪出幕後黑手，竟是岡山區碧紅里里長李有財父子檔，目前二人已遭聲押。事後立委陳菁徽公布里長競選照，指稱市長陳其邁曾力挺李有財選議員，引發輿論譁然。高雄市府晚間發聲明駁斥，強調照片是李男自行合成，並未取得市長同意，反控陳菁徽惡意抹黑，將提告守護清譽。

國民黨立委陳菁徽發文指控高雄市長陳其邁，力挺環保殺手李有才選議員。（圖／民眾提供）

月世界垃圾山風波持續延燒，國民黨立委陳菁徽今日（21日）在臉書貼出李有才與陳其邁的競選合照，指稱陳其邁市長力挺傾倒垃圾的環境殺手李有才選議員。陳菁徽指控合照場所不只陳其邁，還有其他民進黨委員及政治人物，狠酸李有才與綠營政治人物和樂融融，相當諷刺。

廣告 廣告

月世界垃圾谷幕後黑手，竟是在地深耕16年的岡山區碧紅里長李有財父子檔。（圖／民眾提供）

面對陳菁徽指控，高雄市府晚間發聲明駁斥，強調該競選照片是李有才在2021年於網路取得擅自合成，並未經過陳其邁本人同意，且陳其邁與李有才並無往來，反控陳菁徽栽贓嫁禍、惡質抹黑。

高雄市府指出，李有才本來是國民黨籍里長，2018年因參選市議員違反黨紀遭國民黨開除，後來才改以無黨籍參選。陳其邁也強調，對違法傾倒垃圾的業者，無論是誰，市府必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬待。

高雄市府譴責，陳菁徽誣指市長力挺傾倒垃圾的環保殺手，已嚴重損害市長名譽，將依法提告以守護清譽。

國民黨立委陳菁徽指控陳其邁力挺環保殺手陳有才選議員，高雄市府怒斥抹黑要提告。（圖／高雄市府提供）

更多三立新聞網報導

睽違109年「黑面三媽」南巡府城！遶境禁忌一次看…「3類人」勿觸神轎

成功嶺替代役男偷連長私車逃兵！成功闖關原因曝光…安檢衛兵認證不認人

快篩試劑揪毒駕！台中警摩鐵旁抓到K仔陽性…「驗7毒」準確率96％

毒駕輾斃女志工！彰化男前科累累「吸毒判關11年」…

