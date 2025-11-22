「里長合成照」遭國民黨連結挺垃圾谷…陳其邁喊告再酸：邏輯聽了3條線

記者簡榮良／高雄報導

垃圾谷另闢政治口水戰！高雄田寮知名景點「月世界」遭傾倒數百噸廢棄物，揪出幕後主謀，竟是擁有環境工程碩士學歷的4連霸岡山區碧紅里長李有財及兒子。國民黨立委陳菁徽見獵心喜，貼出一張陳其邁與李有財的競選合成照，暗指兩人關係匪淺、力挺垃圾谷。對此，陳其邁除了痛批惡意連結提告外，今（22）日再回酸陳菁徽「這種邏輯真的是讓人家聽了三條線，聽不懂她在講什麼！」還反戳痛點：陳菁徽過去因洩漏個資被判刑，合照過的人是否也力挺？

陳其邁除了痛批惡意連結提告外，今（22）日再回酸陳菁徽「這種邏輯真的是讓人家聽了三條線，聽不懂她在講什麼！」。（圖／翻攝畫面）

月世界垃圾谷主謀浮出檯面，是在地16年里長李有財，毀人三觀，也讓曾經有合照過的政治人物被掀出來連連看！立委陳菁徽昨日在臉書貼出李有財與陳其邁的競選合照，指稱陳其邁力挺傾倒垃圾的環境殺手選議員。高雄市府連夜回擊，照片是合成的，並未經過陳其邁同意，陳菁徽的惡意連結，已嚴重損害市長名譽，將依法提告。

陳其邁今日出席活動再次重砲回擊，所有的涉及犯罪的、惡意的抹黑都會提告，陳菁徽和李有財都在名單內。他重申，與李有財素無往來，是對方在他毫不知情下，變造合成照，反問如果在網路上任由人變造，就誣指他力挺某人，這種政治操作應該要適可而止。

國民黨立委陳菁徽指控陳其邁力挺環保殺手陳有才選議員，高雄市府怒斥抹黑要提告。（圖／高雄市府提供）

陳其邁再回酸，若按照陳菁徽的邏輯，她之前曾因洩露病人的個資被判刑入罪，網路上若有人利用合成或與她合照，來連結陳菁徽，是不是也力挺陳菁徽委員洩露個資的行為？這種邏輯根本一點不通，顯然是惡意的連結、抹黑，非常不以為然，讓人家看了真的是三條線，聽不懂她在講什麼。

陳其邁戳痛點，指出陳菁徽過去因洩漏個資被判刑，合照過的人是否也力挺？（圖／記者簡浩正攝影）

另外，也特別提到李有財某個活動有民進黨籍的民代參與。而事實上，當天國民黨議員也在場，按照陳菁徽邏輯，國民黨也同樣力挺傾倒垃圾的行為？

陳菁徽的母親是前立委黃昭順，被網友稱為「三線姨」，陳其邁這番話，被外界解讀似乎是高級酸。

起底垃圾山主謀李有財人脈廣，回收場遭開罰14次。（圖／翻攝畫面）

