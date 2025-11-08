大愛電視

里長媽卸下公務 重返慈濟熱情付出

大愛電視

南投埔里慈濟志工余秀彩」，前後擔任六任社區理事長，也曾當過里長，因公務繁忙，曾一度暫離志工勤務，但心中始終掛念這分善緣。七年前回歸後，她把社區經驗融入慈濟工作，無論煮食備餐、社區活動等等，都全力投入。她活力充沛、有號召力，也帶著家人三代同行，在慈濟與社區中，持續奉獻熱情。

在廚房裡忙碌，志工余秀彩樂在其中，特別珍惜重回慈濟的感覺。慈濟志工 余秀彩：「要做來補 補我這段時間，休息的時間。」

27歲當上社區理事長，後來又當選里長，公務繁忙，一度無法兼顧志工。慈濟志工 余秀彩：「就是在這一段時間我休息，回來以後我真的很認真。」

廣告

7年前回歸後，不論香積、社區活動或入經藏演繹，都能看見余秀彩的身影。慈濟志工 施蒨瑜：「70多 快80歲了，可是你看她就是那種充滿活力，非常有朝氣 很擅長號召人。」

慈濟志工 余秀彩：「要有誠懇的心，說話要甜 心思要柔軟。」

她把里長與社區理事長的經驗，結合慈濟，深耕社區，發揮更大力量。慈濟志工 余秀彩：「我們要做什麼，團隊就會跟著我們一起做，我們有社區媽媽 有環保志工，還有鄰長 里長 社區的委員，我們(慈濟)要辦什麼活動，這一些人就是我的後盾。」

她也帶著家人三代同行，投入志工服務。余秀彩現在已經是第六任的社區理事長，持續在慈濟與社區，奉獻心力。

更多 大愛新聞 報導：
補冬吃鍋避開高油鹽 降低三高護健康
越洋返回心靈故鄉 精神研習堅定初心

其他人也在看

義診付出修心養性 牙科助理盡獻良能

義診付出修心養性 牙科助理盡獻良能

擔任牙助20多年52歲顏玉雪，10多年前因參與慈濟義診因緣，開啟了她的志工生涯，她也把握因緣到海外義診，從付出過程修正以往急躁的個性，現今高屏義診凡是牙科部分器材都是由她準備，她說能為弱勢族群付出...

大愛電視 ・ 1 天前
桃園20坪現代宅，以預售屋客變打造療癒系Staycation生活感

桃園20坪現代宅，以預售屋客變打造療癒系Staycation生活感

20坪的預售屋原始建商配置廊道狹窄、天花低矮、採光不佳，因此選擇在客變階段就向建商申請調整格局配置，為理想私宅打下基礎。在裝修上設計團隊選擇以現代風格為主軸，透過深淺不一的灰米色鋪陳空間，為屋主一家四口打造出療癒鬆弛的渡假感現代宅。

設計家 ・ 1 天前
強化邊境管理卓榮泰喊「零信任」　凌濤嗆：國人才對卓內閣零信任

強化邊境管理卓榮泰喊「零信任」　凌濤嗆：國人才對卓內閣零信任

行政院長卓榮泰今（8日）前往桃園機場視察，他強調，對於進出的所有國人要採取「零信任」態度，才能徹底防護國家安全。對此，桃園市議員凌濤直呼，國人對卓內閣的邊境管理才是「零信任」。

中天新聞網 ・ 1 天前
慈濟xSDGs 關懷下水道無名英雄

慈濟xSDGs 關懷下水道無名英雄

關懷社會最基層的勞動者，慈濟柬埔寨聯絡處，與金邊市青年聯盟聯合會合作，舉辦了一場愛心發放活動。受助對象是金邊市公共工程與運輸局管轄的排水、抽水及汙水處理站的151位員工，志工除了給予夠用一個月的生...

大愛電視 ・ 1 天前
台9線「池上大橋」明年北上線將通車！工期歷7颱風襲來不受影響全靠「這特殊工法」...人本為重自行車、行人也能上

台9線「池上大橋」明年北上線將通車！工期歷7颱風襲來不受影響全靠「這特殊工法」...人本為重自行車、行人也能上

公路局說，改建完後的橋樑「高、大、美」，比原先的橋樑高出2.6公尺，也加寬了慢車道供機車、自行車通行，更有1.5公尺的人行道，考量人本交通...

放言 Fount Media ・ 1 天前
自行車盛事「騎遇福爾摩沙」！破百位外國騎士見證台灣之美

自行車盛事「騎遇福爾摩沙」！破百位外國騎士見證台灣之美

臺灣自行車旅遊節主軸活動「騎遇福爾摩沙（Formosa 900）」，在今（8）日於台北市政府東門廣場盛大開幕，邁入第14年的自行車盛事，也吸引1268位騎士參加，其中高達381位外籍騎士。本屆的路線除了是9天的環島之旅外，活動也推出多元主題的深度遊程，鼓勵民眾以自行車深入鄉間小鎮、海濱田園，以雙腳探索台灣的自然與人文風貌。

太報 ・ 23 小時前

不倒騎士進台南 50位抗癌勇士環島挑戰1100公里展現生命韌性

勇氣不倒、生命不停！由台灣抗癌協會主辦的「不倒騎士 騎出生命」公益單車環島隊伍，今（8）日熱血抵達台南，沿途滿滿的汗水與笑容，成為城市裡最動人的風景。這場從11月2日至11日舉行的環島挑戰，由50位癌友與志工騎士組成，騎行全程長達1100公里。一路上，他們以實際行動傳遞「勇敢抗癌、不倒精神」，展現生

自由時報 ・ 1 天前
稅制手段為何撬不動空屋困境？專家直指三大關鍵：政府有無決心最要緊

稅制手段為何撬不動空屋困境？專家直指三大關鍵：政府有無決心最要緊

房價不跌、租金持續攀升，政府推出「婚育宅」與囤房稅2.0，希望以稅制手段逼出市場上的空餘屋，活化住宅供給。專家直言，從空地稅到空屋稅的討論，長年陷入「法有其名、效難其實」的困境，關鍵不在稅率多高，而在稅基與執行力是否到位，若制度仍讓閒置資產「課得輕、查得慢、執得緩」，再多政策恐也難解空屋困局。

太報 ・ 1 天前
郭富城晉升3寶爸曝心聲 高雄開唱撩萬名台粉喊「吻我」

郭富城晉升3寶爸曝心聲 高雄開唱撩萬名台粉喊「吻我」

【緯來新聞網】天王郭富城在台出道35年，今（8日）首度登上高雄巨蛋開唱，帶著去年開跑的ICONIC巡

緯來新聞網 ・ 21 小時前
黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡　警方將申請二度延扣

黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡　警方將申請二度延扣

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水...

CTWANT ・ 6 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押

太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押

[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押

新頭殼 ・ 1 天前
官方封口中！吳亦凡「死亡風暴」席捲社群　輿論陷假訊息羅生門

官方封口中！吳亦凡「死亡風暴」席捲社群　輿論陷假訊息羅生門

前EXO成員吳亦凡自2021年因性侵案遭判刑13年後，近日再度登上輿論焦點。中國社群平台上瘋傳吳亦凡「疑似在獄中死亡」，引發網路熱議。林宜君

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓　658人落網「32台人被抓」

柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓　658人落網「32台人被抓」

根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...

CTWANT ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億

電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億

生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。

民視 ・ 1 天前
影/婦誤信詐團花3千萬買「翡翠金剛杵」　丈夫氣到中風

影/婦誤信詐團花3千萬買「翡翠金剛杵」　丈夫氣到中風

新竹一名75歲婦人因誤信「購買藝術品可抵稅」的說法，落入詐騙集團陷阱，花費3132萬元購入131支「翡翠金剛杵」，後來才發現全是每支僅值約300元的劣質石材。事件不僅導致婦人耗盡積蓄，甚至連丈夫都因過度氣憤而中風送醫。主嫌齊國鈞最終被法院判處有期徒刑4年5月，並沒收不法所得2912萬元。

中天新聞網 ・ 1 天前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈

太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈

據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...

CTWANT ・ 1 天前
火舞演出意外！火把不慎點燃頭髮「頭上一團火球」

火舞演出意外！火把不慎點燃頭髮「頭上一團火球」

屏東慈鳳宮在「揹媽祖上大武」活動回駕時，火舞表演驚傳意外！一名舞者頭髮意外被火把點燃，整個頭部頓時著火發光，引起觀眾驚呼。所幸工作人員迅速將火撲滅，舞者也未受傷。慈鳳宮總幹事莊永證實，當事者平安無事，火勢當下就被撲滅。

TVBS新聞網 ・ 1 小時前
惡作劇過頭！自助餐煎台　遭少年丟「洗衣球」

惡作劇過頭！自助餐煎台　遭少年丟「洗衣球」

台北市一間自助餐店遭到四名少年惡意丟洗衣球進煎台，導致煎台冒出白煙，險些引發火災。這些少年在附近的娃娃機店夾到洗衣球後，竟兩度將其丟入營業中的煎台，造成食安疑慮與營業損失。店家蘇老闆表示，若客人因此誤食或發生火災，後果不堪設想，已至派出所備案，但警方表示因未造成實質傷害，僅能提供法律諮詢，建議向衛生局通報。此事件凸顯青少年惡作劇行為可能帶來的嚴重公共安全風險。

TVBS新聞網 ・ 20 小時前

台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場

台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。

自由時報 ・ 9 小時前
檢方查扣台灣太子豪車　 和平大苑管委會竟稱「我們是豪宅」拒絕還通報凃又文

檢方查扣台灣太子豪車　 和平大苑管委會竟稱「我們是豪宅」拒絕還通報凃又文

柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。其中，負責管理和平大苑豪宅的台灣太子員工凃又文，在專案小組要上門清查停放在地下停車場的豪車時，自和平大苑管委會通風報信得知消息後，立即向上反應，讓集團連夜將7輛豪車開往他處藏匿，另外將4輛過戶給車商，但檢方聲押凃女卻被法院裁定30萬元交保，北檢不服最快在下週一(11/10)提起抗告。

太報 ・ 1 天前