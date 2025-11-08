里長媽卸下公務 重返慈濟熱情付出

南投埔里慈濟志工「余秀彩」，前後擔任六任社區理事長，也曾當過里長，因公務繁忙，曾一度暫離志工勤務，但心中始終掛念這分善緣。七年前回歸後，她把社區經驗融入慈濟工作，無論煮食備餐、社區活動等等，都全力投入。她活力充沛、有號召力，也帶著家人三代同行，在慈濟與社區中，持續奉獻熱情。

在廚房裡忙碌，志工余秀彩樂在其中，特別珍惜重回慈濟的感覺。慈濟志工 余秀彩：「要做來補 補我這段時間，休息的時間。」

27歲當上社區理事長，後來又當選里長，公務繁忙，一度無法兼顧志工。慈濟志工 余秀彩：「就是在這一段時間我休息，回來以後我真的很認真。」

7年前回歸後，不論香積、社區活動或入經藏演繹，都能看見余秀彩的身影。慈濟志工 施蒨瑜：「70多 快80歲了，可是你看她就是那種充滿活力，非常有朝氣 很擅長號召人。」

慈濟志工 余秀彩：「要有誠懇的心，說話要甜 心思要柔軟。」

她把里長與社區理事長的經驗，結合慈濟，深耕社區，發揮更大力量。慈濟志工 余秀彩：「我們要做什麼，團隊就會跟著我們一起做，我們有社區媽媽 有環保志工，還有鄰長 里長 社區的委員，我們(慈濟)要辦什麼活動，這一些人就是我的後盾。」

她也帶著家人三代同行，投入志工服務。余秀彩現在已經是第六任的社區理事長，持續在慈濟與社區，奉獻心力。

