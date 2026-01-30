里長批水源2、3期都更進度落後 蔣萬安強調：執行代拆毫不猶豫

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市長蔣萬安今(30)日出席中正區與里長有約會談，針對台北市住都中心負責推動的「水源二、三期整宅公辦都更案」，在地林興里里長吳寶燕提案要求加快都更進度，會中更直言「真的太慢了」，且還要跟不同意戶進行協調，耗時且冗長。蔣萬安裁示，更新處今年要完成更新程序，不同意戶只剩8戶，只要合法程序就會執行代拆，毫不猶豫。

位於北市中正區水源路上的水源二、三期整宅基地面積高達1公頃，現況住戶共460戶，產權複雜、建物老舊，去年都審會審議通過，估今年完成都更計畫及權利變換，最快可在2031年完成重建。

廣告 廣告

不過目前仍有住戶不同意進行都更，對此北市可進行兩公、兩私程序，「兩私」是指實施者跟住戶的協商會，「兩公」是由市府召集專業人士，召集公開協調會，協調結果會送到審議會做處理，私調、公調起碼都要2次以上，如果經過「兩公兩私」的程序仍未果，市府就會介入代拆。

在地林興里里長吳寶燕提案指出，水源二三期進度「真的太慢了」，住戶們都期待更新處趕快處理、核定，希望市長督促權責單位加速處理，這個案件核定後，還需要跟不同意的住戶進行「兩公、兩私」的協商、調整，這個相當耗時亦冗長，是否可以更新研商，提前縮短期程。

吳寶燕也表示，水源二三期美其名是公辦都更案，但是大家感受上比一般都更案辦理的時間更久，大家都期待可以趕快改善市容，提升安全的居住品質環境，目前都尚未實現的感覺，造成大家對於公辦都更案的失望。

更新處處長詹育齊表示，該案在去年11月底送進更新處召開審查會議，有發現包含物價因素需要調整，今年1月23日規劃單位、實施者也送報告書進來複審，該案會全力去幫忙，針對需要調整的部分跟規劃單位、實施者說明，當然期待今年審議完成後，接續聽證大會，順利在今年完成核定。

蔣萬安也承諾會積極來協助、加速推動，蔣萬安說，該案已經從最早的460多戶，到現在還剩下8戶還沒同意，請更新處今年要完成更新程序，剩餘不同意戶可依據「兩公、兩私」的方式，他上任之後，就很堅定執行了幾件代拆，經過合法的程序就會進行代拆，毫不猶豫，他一定會來加速都更，當然一切也必須要符合程序，如果可以加速，一定全力推進，請里長跟住戶回覆，該案列管兩個月，定期的進度會跟里長回報。

【看原文連結】

更多自由時報報導

超越霸王寒流？美國模式驚悚預報-10度線觸台 北部平地下探0度

禽流感蛋售出7125台斤！流入3縣市曝光、台中7餐飲業也「中蛋」

扯！他預言霍諾德「爬101會摔死」 翻車後秒改口被全網灌爆

親中欺負台灣不忍了！「這國」龍蝦輸台腰斬

