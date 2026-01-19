里長指都更中繼宅缺三房型 蔣萬安裁示重新規劃

（中央社記者楊淑閔台北19日電）北市推動都更為能就近安置原住戶，規劃5%社宅作為中繼宅。信義區里長今天反映，最需要的家庭戶三房型數量不足，市長蔣萬安裁示都發局對未來中繼保留房型做重新規劃。

台北市長蔣萬安今天出席「115年度市長與里長有約-信義區」活動，里長反映社宅保留5%作為都更就近安置原住戶用的中繼宅政策，有房型規劃不符實際需求問題。

大仁里里長蔡桂清說，大仁里共8處基地陸續推動都更改建，是信義區公辦都更第一名，應獲得獎賞，但中繼宅供應現況卻出現一房型保留44戶空著，結果北市一房型候補數有3900多人，二房型保留16戶也空著，候補數有1908戶，呼籲房型要做調整。

廣告 廣告

蔣萬安說，現況確實有依法規保留社宅5%作為中繼宅，里長的意思是認為房型要做一些改變，否則保留了卻沒人使用，那等於浪費了，當初規劃可能評估一房型有作為中繼宅使用的需求，但事實呈現不是，需求的是大房型。

蔣萬安說，接下來的社宅興建跟保留作為中繼宅使用的房型大小，要重新調整跟配置，裁示由都發局對未來社宅中繼保留房型做重新規劃，列管2個月，並將接下來房型調整的階段性計畫跟里長說明。

都發局長簡瑟芳補充，信義區已完成兩處社宅興建，釋出113戶社宅做安置使用，包括鄰近的南港區也釋出406戶，以上2區共519戶社宅，都是作為都更中繼宅使用。（編輯：蕭博文）1150119