里長揪團赴中落地招待旅遊 二審改判2人有罪

（中央社記者謝君臨台北12日電）新北土城區青山里長姚韋華、某協會理事長簡安仕，112年接受南京市台辦資助，邀里長赴中旅遊接受招待遭訴，一審2人無罪，二審今天改判姚2年6月徒刑、簡4年8月徒刑。可上訴。

檢調調查，民國112年9月間，中華青少年文教藝術交流協會理事長簡安仕，涉嫌接受中國大陸南京市台辦資助，委由姚韋華出面邀約5名里長和9名親友共14人，於同年11月前往中國接受免費落地招待。

檢調查出，簡等人赴中期間食宿免費，但須自付新台幣1萬6500元機票費用。旅遊團赴南京市、江蘇省淮安市，餐敘時，現場懸掛「兩岸一家親」紅布條，台辦官員趁機宣傳「藍白合」等理念，試圖影響總統選舉、立委選舉。

廣告 廣告

新北地檢署113年依涉犯反滲透法、公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法起訴姚、簡2人。姚男到案後坦承不諱，檢察官認為他態度良好，建請法官日後審理期間，若姚男仍自白犯罪，可從輕量刑。至於同行里長和9名親友，則獲檢方依職權不起訴。

一審新北地方法院審理後認為，依檢察官所提出的相關事證，尚不足以證明姚韋華、簡安仕有以提供南京旅遊團的食宿招待，約使有投票權人為一定行使或不行使投票權的行為，自無從遽認2人該當以旅遊食宿費為不正利益交付賄賂而涉犯投票行賄罪，判決無罪。

檢察官不服判決提起上訴，二審由台灣高等法院審理，高院今天撤銷原判決，以受滲透來源資助犯投票行賄罪，改判姚韋華2年6月有期徒刑、簡安仕4年8月有期徒刑，2人均褫奪公權。尚未說明判決認定的犯罪事實與量刑理由。（編輯：張銘坤）1150212