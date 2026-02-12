里長揪團赴中！受招待喊「習近平請的」 涉《反滲透法》判2年6月

新北市土城區青山里姚姓里長，2023年底帶領10多名親友及里長，赴大陸旅遊，並接受南京市對台辦公室招待免費食宿，大陸官員也趁機宣傳「兩岸一家親」等畫面。姚姓里長返台後，遭檢方依《反滲透法》起訴，一審判決無罪，但檢方上訴二審後，高等法院改認定姚姓里長有罪，因此改判有期徒刑2年6月、褫奪公權2年，全案仍可上訴。

據起訴書指出，當時「中華青少年文教藝術交流協會」理事長簡姓女子接受「南京市對台辦公室」指示與資助，找上姚姓里長，希望邀請一些有「身分」的人到對岸餐敘、旅遊。

簡女找上姚里長，希望邀請一些有「身分」的人到對岸餐敘、旅遊。圖／台視新聞

由於不少人已經組團赴中國接受過邀請，加上1人只要出機票錢1萬6千多，其餘食宿費用全由南京市對台辦買單，因此姚姓里長找了親友、 里民以及其他里長，共計14人一同前往中國。

一行人受招待的餐廳門口就掛著「兩岸一家親」的紅布條，用餐沒多久後江蘇省淮安市台辦副主任、南京市台辦的官員們就則趁機宣傳「藍白合、支持侯友宜、不要支持搞台獨分裂的民進黨」。

用餐時中國官員來宣傳藍白合、別支持民進黨。圖／台視新聞

雖然姚里長親友曾疑惑詢問旅行怎麼這麼便宜，姚姓里長則稱「這頓是習近平請的」，返國後姚姓里長和簡姓女子就被檢方依《反滲透法》提起公訴。

在高院法庭上，姚姓里長稱只是玩笑話，喊冤「習近平怎麼可能請我？」另一位簡姓女子也否認犯罪，還辯稱自己最討厭政治。高等法院在12號宣判，改認定兩人確實有罪，因此撤銷一審無罪判決，改判姚姓里長有期徒刑2年6月，褫奪公權2年；簡姓女子則遭判有期徒刑4年8月，褫奪公權2年。里長不服，決定再上訴。

姚里長二審被判2年6月。圖／台視新聞

※未經判決確定者，應推定為無罪

