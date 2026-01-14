里長揪里民衝東京熱血應援 「至今0人報名」掀熱議

台中市 / 綜合報導

3月在東京巨蛋開打的世界棒球經典賽初賽，台灣隊將對上勁敵日本隊和韓國隊，不少人已經在網路上搶機票訂飯店，要親自飛去東京力挺台灣隊，台中北屯區的平和里長林煜舜，也是台灣隊球迷，他不只自己要飛去東京為台灣隊加油，還在里內揪里民一起去，開團4天3夜，團費3萬6千多，包含捷克戰和韓國戰門票，來回機票和3晚4星級酒店，但疑似距離開打還有一段時間，熱度還沒起來,目前里民還沒人報名。

用行動力挺Team Taiwan，台中北屯區平和里長林煜舜，揪里民一起到東京巨蛋加油，開團3月6日至9日，4天3夜自由行，3萬6千900元，包含，捷克戰和韓國戰門票，來回機票，住3晚4星級酒店，還有新幹線電車車票以及旅平險。

平和里民說：「價格如果要去加油的話，我覺得是可以體驗看看，我可能對這個棒球沒有興趣，所以我不會跟團，是值得的，只是因為我對棒球其實還好，但是我覺得能幫中華隊加油，其實是一件很棒的事情。」

里長13日在臉書PO出，自己揪的東京巨蛋加油團，滿滿熱血，但目前報名0人，只有一個人詢問中，台中北屯區平和里長林煜舜說：「大家覺得去看一場球賽好貴，目前只有一個人在問，有點掉漆。」

報名狀況不理想，林煜舜說，可能是3月開打，現在才1月還有一段時間，熱度還沒到，就算沒辦法成團，他自己也會去，因為先前就有飛去日本看過經典賽，當時台灣隊飲恨輸球，這次也要親自飛去，看能不能成功復仇。

台中北屯區平和里長林煜舜說：「我是一定去的，而且我甚至第一場對澳洲隊的，我票都買好了，我甚至是提早去的，這是屬於不是什麼賺錢，也不是酬勞，純粹服務里民的。」

林煜舜揪團去日本不是第一次，因為他大學在日本念書，日文通環境也熟，當地又有朋友，可以幫忙訂票搶票，因此才趁經典賽，帶里民去日本玩，順便幫台灣隊集氣加油。

