里長放話「動土未必能開工」！台中文山焚化廠汰舊換新先期動土

服務台中長達30載的文山焚化廠，正式邁向轉型之路！台中市政府22日盛大舉行「文山焚化廠汰舊換新先期工程」祈福動土典禮，宣布將採BOT模式投資興建現代化設施。但地方里長也到場表達關切，要求市府必須落實環境影響差異分析（環差）與公平回饋，並直言「動土不見得能開工」。

該案採BOT模式，由台泥文山環保科技投資興建，預計115年動工、118年底完工，119年營運。新廠每日處理量可達900公噸，較現有能量提升50％，空污排放可降低44％至90％，發電效率提升至25％以上。

台中市政府積極推動「文山焚化廠汰舊換新工程」，22日盛大舉行先期工程祈福動土典禮。（馮惠宜攝）

台中市祕書長黃崇典代表市長致詞時指出，文山廠設備早已不堪負荷。原有設計日處理量900公噸，因機械老化及垃圾熱質變動，實際僅剩600公噸。未來新廠完工後，日處理量將實質重回900公噸，處理量能大幅提升50％。

台泥文山環保科技公司董事長蔡立文強調，將以「環保方舟」為核心，導入低碳技術，各項空汙排放預計調降44％至90％，發電效率也將從15％飆升至25％以上，將傳統廢棄物中心打造為高效率的再生能源園區。

針對外界擔憂的垃圾空窗期，台中市環保局強調採取「建新拆舊」策略。在新廠興建的4年期間，既有垃圾處理能量維持運作，不受影響。整體計畫預計7年內完成，含主體建設、試營運及舊廠拆除。22日啟動的先期工程則包括地質鑽探與樹木調查，為115年的正式開工鋪路。

開工典禮上南屯區寶山里長廖振源與文山里長何中信也到場表達嚴正關切。里長們不滿地表示，南屯居民已默默承受垃圾處理負擔30年，市府必須依法完成「環境影響差異分析」（環差），並確保回饋機制公平透明，否則「動土不見得能開工！」

面對地方怒火，黃崇典回應，市府會盡全力持續溝通；環保局長吳盛忠則承諾，未來新廠效能提升後，「燒更多、發電多」，地方回饋金也會隨之增加。

