里長有約 蔣萬安:捷運東環線將帶動松山整體發展

（記者卓羽榛臺北報導）臺北市長蔣萬安16日出席「松山區與里長有約」座談會，他強調，松山區正處於發展的關鍵期，市府將透過捷運東環段、大都更計畫及各項社會福利政策，讓松山區成為臺北市的交通樞紐與宜居典範。



蔣萬安表示，目前臺北市進入「捷運六線齊發」的施工高峰期，包括東環、南環、北環、信義東延、萬大一二期及規劃中的民生汐止線；其中，對松山區最關鍵的就是捷運東環段，尤其是 Y36 站。



蔣萬安指出，Y36 站需在既有臺鐵松山車站月台下方進行施工，工程極具挑戰性，但完工後將達成臺鐵與捷運共構，讓松山區成為串聯雙北的樞紐，甚至是基北北桃交通的核心轉運站，全面帶動松山區的整體發展。



松山區老舊公寓密集，今日座談中有不少里長關切都更法令和進度問題；對此，蔣萬安表示臺北市已進入「大都更時代」，過去三年的都更報核案件數已達過去8年的 2.3 倍。以「松山民權東公辦都更」為例，該案於去(114)年完工，不僅提供圖書館與公共設施，更展現了市府對舊城區翻轉的執行力。他承諾，將持續透過「都更八箭」等誘因，加速四、五層樓老公寓的重建，讓市民住得安心安全。



蔣萬安也提到，將臺北市打造為一個友善育兒的環境，是他念茲在茲的事情。臺北市持續扮演全國領頭羊的角色，對於「對的、好的」政策率先來推動；包括了他上任就積極推動的「好孕專車」與「幸福住宅」；今年 6 月將啟用婦幼專屬醫院，對於婦女和嬰幼兒給予全面、全新的醫療照顧；臺北市臨托的據點從他上任前的4處，大幅擴增到今年的24處，達6倍的成長。



此外，除了去年推動的「鮮奶週報-生生喝鮮奶」，讓臺北市2-12歲的孩子透過數位學生證，每週可以免費兌換一瓶鮮奶外，上週他正式宣布臺北市所有公私立國中小學營養午餐全面免費，為了就是減輕孩子家庭的經濟壓力，讓臺北市18 萬名的孩子在成長發育的關鍵期，吃的營養，吃的安心。



蔣萬安表示，松山區目前持續進行的幾項重大工程建設，包括民權大橋改建、敦北大排興建、民生水資源中心興建，第二特色運動館三民館興建等等，在未來的幾年內都會陸續看到具體成果。最後，他也向大家拜早年，祝福松山區鄉親平安健康、新年快樂、馬到成功、一馬當先。