里長率眾抗議打斷致詞「張善政罕見動怒」 詹江村酸青鳥：還在大罷免？

桃園市長張善政日前出席「桃園區成功二橋新建工程暨成功路五叉路口改善工程開工動土典禮」，不料卻遇到當地忠義里長陳淑珮率里民拉布條抗議，稱說沒與地方溝通，張善政則回應，請里長將陳情書送來，他一定會好好看。對此，桃園市議員詹江村質疑，有青鳥惡意擾亂，難道大罷免還在進行嗎？

桃園市長張善政日前出席成功二橋動土典禮。（圖／桃園市政府）

新建工程處表示，本案位於桃園區成功路廊與南崁溪段落，起點自成功路三段，終點銜接成功陸橋，規劃新建成功二橋，全長約153公尺、寬16公尺，工程經費約4億元，預計117年上半年完工。工程內容包含道路與排水改善、箱涵與護岸施作、交通標誌標線及號誌設置，並優化橋下空間，增設停車場與人行步道，融入景觀綠化，營造安全、舒適的公共空間。

廣告 廣告

不過，有民代和居民們認為，事前並未與地方溝通，陳淑珮更是率領里民到典禮現場拉布條「反對興建成功二橋」表達抗議。她質疑工務局並未和里民溝通，倉促決定興建成功二橋，都已經發包才要和地方溝通。

現場說明成功二橋整個評估狀況。（圖／桃園市政府）

期間陳淑珮也在典禮上找張善政陳情，張善政請對方寫陳情書到市長辦公室，並表示一定會好好處理。不過陳淑珮不領情，一度開嗆，「如果有認真看，不會把事情搞得這麼難看！」張善政反問，「妳沒有送來我怎麼看？」

根據《自由時報》報導，當時陳淑珮等人遭警方包圍無法進入會場，導致現場騷動不斷，張善政在致詞時突然中斷，讓他「罕見動怒」並隔空喊話，「等我們結束以後好嗎？不要干擾我們正常程序，等一下結束後再來溝通。聽到了嗎？里長，我們會尊重妳的意見，但不是干擾我們的程序」。

不料就在張善政致詞時當地里長率眾抗議陳情質疑事前未和當地溝通。（圖／桃園市政府）

對此，詹江村昨（29）日在臉書發文質疑，「鄭文燦的子弟兵，青鳥三寶議員，惡意大聲打斷張善政致詞，大罷免還在進行嗎？」任何建設都可能引發部份民眾反彈或抗議，市長已經當面允諾抗議民眾，一定會認真閱讀陳情書。青鳥三寶議員卻在張善政致詞時候，大聲打斷市長致詞，擾亂議程進行。難道大罷免還在進行嗎？

延伸閱讀

桃捷綠線遭爆用大陸石材、施工疏失 捷工局7點澄清

桃園養豬業面臨5大困境 張善政喊話中央設蒸煮中心

緊急攔截非洲豬瘟疑慮肉品405公斤！張善政：全數未流入市面