里長社工防獨居長者孤獨死！衛福部62億「2年內普查」評估風險等級

高齡化社會中，各地方政府積極透過多元方式關懷獨居長者，從里長辦公室開設的日文課程到社會局推動的緊急救援系統，都是為了建立社區連結網絡。以台北市來說，目前65歲以上長者已達約58萬人，佔總人口24%，獨居老人數量持續增加。專家指出，關懷獨居長者面臨的最大挑戰是平衡尊重長者自主權與提供必要協助，而預防孤獨死亡不僅需要制度支持，更需要強化社區鄰里間的互動連結，創造長者的社會參與機會。

台北市隆和里長沈春華表示，里辦公室舉辦多種課程和活動，不僅提供長者發展興趣的機會，也讓街坊鄰居之間更加熱絡。透過這些活動，鄰居們能互相關心，若發現平時會倒垃圾的長者突然沒有出現，就會通報里長，發揮守望相助的精神。沈春華強調，最令人擔憂的是長者獨居時，若在家中遇到緊急狀況而無法及時獲得協助。

為了更有效地關懷長者，沈春華也導入了數位化管理方式。她表示會透過LINE群組和每月大小活動，鼓勵長者和里民志工加入里辦公室的LINE官方帳號或交流群組。每天觀察長者是否有傳送早安訊息，若發現異常就會主動聯繫關心，或是當發現長者未到課時也會進行追蹤。不過她也提到，有些長者已習慣獨居生活，對於頻繁的關懷電話可能感到不自在。

台北市社會局老人福利科長趙佳慧表示，針對獨居長者，社會局會寄發宣導資料，邀請他們接受服務或安裝緊急救援系統。這套系統配有感應器，能偵測長者的活動狀況，若超過24小時沒有活動，系統就會發出警報，必要時會啟動破門程序。趙佳慧坦言，關懷服務介入時充滿挑戰，因為許多長者認為自己仍然健康，能夠使用智慧型手機與他人聯繫，出於自尊和自主的考量，可能不願接受協助。趙佳慧進一步解釋，社會局會根據長者的風險等級調整關懷頻率，高風險者每週會進行訪視和問安，低風險者則可能半年或一年聯繫一次。有些長者甚至表示只需要遠距關懷即可，不需要太頻繁的介入。

隨著人口結構變化，獨居老人議題日益突出。衛福部將與內政部合作，編列62億元預算，計劃在2年內完成獨居老人普查，針對高齡者狀況進行評估並分類風險等級。然而，專家強調獨居長者並不等同於弱勢群體，每個個案情況不同，預防孤獨死亡不能僅靠社工，還需要社區的共同參與。

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，有些經濟狀況尚可但與社區缺乏互動的獨居長者，容易被忽視其需求，若他們長期關在家中，可能無人發現其處境。因此，張淑卿建議國家應在每個區域掌握實際獨居的長者情況，鼓勵健康的長者持續社會參與，甚至繼續工作。張淑卿強調，對於缺乏社會連結的長者，應創造新的社會連結機會。聯盟推動「孤獨處方箋」計畫，與全國社區合作，培養在地鄰居成為半專業型志工，長期陪伴不願外出的獨居老人。相較於制式的定時電話問安，強化社區鄰里間的連結，讓長者持續與外界互動，更能有效預防孤獨死亡問題。

