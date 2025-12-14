里長神救援社區安全網接住迷途的 她

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局社子派出所警員薛智維日前擔服家戶訪查勤務，接獲通報於延平北路5段136巷附近有長者在車道上行走，險象環生急需警方協助，薛員立即趕赴。

員警抵達現場時，赫見一位年長女性民眾獨自拄著拐杖，步履蹣跚迷路在車水馬龍的快車道上。老婦人神情顯得極度疲憊無助，員警立即趨前，將她帶至騎樓安全處並仔細詢問。然而，老奶奶無法清楚回答，身上也沒有任何證件，讓返家任務一度膠著。就在這時，幸運之神帶來了最溫暖的幫手！葫蘆里里長恰好路過一眼就認出，是里內患有失智症的楊姓婦人，很可能是在外出散步後，忘記了回家的路。許里長隨即提供楊婦住家的詳細資料，讓警方的愛心接力得以繼續。載著自己的長輩一般，平穩、安全地將迷途長輩護送返家。

家人看到老奶奶平安歸來時，激動地向警方表達了由衷的、最深的感謝，讓這場在初冬傍晚發生的「尋人驚魂記」，在員警與里長合作下，畫下了溫馨、圓滿的句點，社會安全網的編織，具體接住了需要的民眾在里內傳為佳話。

士林分局呼籲，家有高齡長者外出活動前，應事先評估身體狀況，攜帶可供辨識身分物品，避免單獨行動；民眾家中若有失智症患者，建言予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，遇到類似狀況方能及時處置。