里長籲續開發洲美平原 蔣萬安：積極與中央溝通

（中央社記者陳昱婷台北9日電）因擔憂北士科發展帶動人潮湧入，台北市北投區8名里長呼籲市府規劃開發洲美平原。市長蔣萬安說，市府先前將此處國土功能分區從農業區改為城鄉區，但未獲中央同意，將積極溝通。

配合國土計畫法規定，台北市政府劃設國土功能分區圖，將關渡及洲美平原在內的所有農業發展地區第5類（農5），劃設成城鄉發展地區第1類（城鄉1），在113年台北市國土計畫審議會討論通過，並送內政部審議。

台北市政府今天舉行北投區里長座談會，洲美里、建民里、文林里、福興里、吉慶里、立賢里、立農里及尊賢里8個里聯合提案，鑑於位於洲美平原東南側的北投士林科技園區已逐步發展，希望市府規劃洲美平原其餘地區開發。

洲美里長陳照梅說明，隨著企業慢慢進駐北士科，未來此處會出現大量居住及生活人潮，而這幾年出現的新建案已大多完銷，顯示可開發腹地不足以因應潛在需求，考量涉及曠日廢時的國土功能分區變更議題，希望蔣萬安盡快幫忙。

台北市都市發展局長簡瑟芳說明，原先洲美里在國土計畫的國土功能分區中，是以「城鄉1」規劃，讓此處保留彈性，即便現在屬於都市計畫中的農業區，未來仍可配合都市發展程度檢討運用；但計畫提到中央後，內政部認為應維持「農5」。

簡瑟芳表示，目前仍與內政部討論中，希望內政部願意支持市府規劃，才能進一步擬定洲美平原開發計畫。

蔣萬安說，很高興包含輝達等企業落腳北士科，市府必須針對接下來5年、10年、甚至20年後做長遠規劃，他會堅定立場，積極與中央溝通、加強說明，爭取將關渡及洲美平原國土功能分區從「農5」改為「城鄉1」。（編輯：吳素柔）1150109