里長罕見惹怒張善政！他狠酸：還在大罷免？

[NOWnews今日新聞] 桃園市政府27日舉行「成功二橋」動土典禮，市長張善政到場致詞，未料，遇上當地忠義里長陳淑珮率里民拉布條抗議，怒批過程倉促、沒和地方溝通，疑似讓張善政罕見動怒，隔空喊話：「陳情書送來我會認真看」。對此，桃園市議員詹江村昨（29）日發文質疑，有青鳥惡意擾亂，難道大罷免還在進行嗎？

桃園成功二橋從成功路三段設置銜接成功陸橋，於27日動工，不過，有民代、居民認為未經妥善溝通，陳淑珮更和里民至典禮現場拉布條「反對興建成功二橋」抗議，疾呼工務局沒和里民溝通，倉促決定興建成功二橋，都已發包才要和地方溝通。

陳淑珮在典禮找上張善政陳情，張善政請她寫陳情書到市長辦公室，一定會好好處理，卻引陳淑珮開嗆：「如果有認真看，不會把事情搞得這麼難看」，張善政則反問：「妳沒有送來，我怎麼看？」

根據《自由時報》報導，陳淑珮被警方包圍無法進入會場，現場騷動不斷，張善政致詞時突然中斷，導致他「罕見動怒」並隔空喊話：「等我們結束以後好嗎？不要干擾我們正常程序，等一下結束後再來溝通。聽到了嗎？里長，我們會尊重妳的意見，但不是干擾我們的程序。」

對此，詹江村昨發文怒批，鄭文燦的子弟兵、青鳥三寶議員惡意大聲打斷張善政致詞，大罷免還在進行嗎？任何建設都可能引發部份民眾反彈或抗議，市長已經當面允諾抗議民眾，一定會認真閱讀陳情書。青鳥三寶議員卻在張善政致詞時候，大聲打斷市長致詞，擾亂議程進行。難道大罷免還在進行嗎？

