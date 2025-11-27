里長聯手宮廟主委藉勢藉端強募財物 橋檢聲押禁見獲准 3

今年高雄興達電廠發生天然氣洩漏及火災，與其他里長一起要求興達電廠停機徹查的永安區維新里長蔣福山，被查出涉嫌與文興宮張姓主委聯手，以辦理進香繞境活動亟需經費募款，並憑藉里長權勢向工業區某外商公司人員勒索財物，橋頭地檢署25日發動搜索，傳喚蔣福山、張男等人到場，經檢察官偵訊後，認被告蔣福山、張男涉犯貪汙治罪條例、刑法恐嚇等罪，並有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方調查，蔣福山與張姓主委涉嫌以辦理進香繞境活動亟需經費募款，並憑藉里長權勢假藉發動抗爭或通 報權責單位辦理聯合稽查或開罰等利用公權力影響公司營運之方式，向工業區某外商公司人員勒索財物。

檢察長張春暉極為重視，指示由主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德指揮法務部廉政署南部地區調查組全力偵辦。

專案人員25日執行搜索，傳喚被告、證人等5人到場，經嚴維德、周韋志、鍾葦怡、黃聖淵檢察官訊問後，認被告蔣福山、張男2人涉嫌貪污治罪條例之藉勢藉端勒索財物、刑法之恐嚇危害安全及恐嚇取財等罪嫌重大，並有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

張春暉表示，保障投資環境的公平與安全一直是政府最重視的工作，橋檢對於利用職務或權勢，侵害企業正當經營權利之犯罪行為至為重視，為遏止地方民意代表利用其公權力之職權或號召群眾之權勢，藉勢藉端強募財物或恐嚇取財等犯罪行為絕對依法嚴辦，以維護政府機關之清廉形象與企業正當經營之權益，全案將由檢察官持續積極偵辦相關不法事證，並呼籲被害人出面指證。

