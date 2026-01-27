里長聯手宮廟主委藉勢藉端強募財物 橋檢貪污起訴 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

高雄興達電廠去年發生天然氣洩漏及火災，與其他里長一起要求興達電廠停機徹查的永安區維新里長蔣福山，被查出涉嫌與文興宮張姓主委聯手，以辦理進香繞境活動亟需經費募款，並憑藉里長權勢以辦理進香繞境活動為由，向工業區某外商公司人員勒索財物，橋頭地檢署今（27）日依貪污治罪條例藉勢勒索財物罪嫌起訴蔣福山、張姓主委及洪姓社區發展協會會計，並依國民法官法規定，由國民法官審理。

檢方起訴指出，蔣福山自95年起歷任高雄縣市合併前維新村村長，並於縣市合 併後，接續擔任高雄市永安區維新里第一、二屆里長，又於111年12月25日擔任第四屆里長，並兼任竹仔港文興宮監察委員。

蔣福山與文興宮張姓主委、維新里社區發展協會洪姓會計於114年5月3日至同年5月9日辦理進香繞境活動，蔣、張、洪均為該活動建醮委員會成員，分別擔任常務監察、公關組組長及出納，並負責向永安工業區廠商募集活動經費。

3人於辦理建醮活動期間，假藉蔣福山具維新里里長身分，得向公務機關查報公共衛生、消防等事項之權勢，並利用其在地方之影響力，足以動員民眾陳情抗議，使永安工業區某股份有限公司畏懼遭受稽查或抗議影響正常營運。

114年4月 15日及同年4月17日上午，蔣福山等人先後前往某公司，蔣福山以里長身分假藉環境污染、空氣品質等事由，出言恫嚇公司人員，並揚言動員聯合稽查，致公司人員心生畏懼。

4月17日下午某時，在維新里里長辦公室內，蔣福山以激烈言詞恫嚇某公司員工，另張姓主委、洪姓會計亦從旁附和，明示、暗示若未配合捐款，恐遭查報、稽查或陳情抗議，藉此迫使該員工回報公司高層捐款款項10到50萬元。

某公司高層因畏懼遭受不利對待，於是決議於114年4月30日交付現金5萬元予文興宮，由洪姓會計收受，被告等人因而以藉勢勒索之方式取得該筆款項。

橋檢去年25日發動搜索，傳喚蔣福山、張男等人到場，經檢察官偵訊後，認被告蔣福山、張男涉犯貪汙治罪條例、刑法恐嚇等罪，並有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方起訴蔣福山等3人，並認為蔣福山身為現任里長，依法負責基層自治及為民服務事項，竟藉其職務權勢與社會影響力，假借宗教活動募款之名，向轄內廠商施壓勒索財物，嚴重侵害公務清廉、地方自治及正常商業經營秩序；其餘被告亦配合犯行，助長不法。認被告3人犯行，其本刑為10年以上有期徒刑之罪案件，依國民法官法規定，自115年起由國民法官審理。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

