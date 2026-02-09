里長聯誼會同框李四川 侯友宜：很自然的事情

針對昨天和台北市副市長李四川碰面引發聯想，新北市長侯友宜今天受訪表示，李四川是新北市老同事，對新北市的里長都有一定程度的認識，所以常常回來跟大家做一些意見交流、互動。（柯毓庭攝）

國民黨新北市長參選人的熱門人選台北市副市長李四川昨（8）日同框新北市長侯友宜，引發外界聯想，對此侯友宜今天受訪表示，李四川是新北市老同事，對新北市的里長都有一定程度的認識，所以常常回來跟大家做一些意見交流、互動，「這是一個很自然的事情」。

侯友宜說，昨天是在板橋區里長新春聯誼餐會大家有碰到面，其實李四川是新北市的老同事，對新北市的里長都有一定程度的認識，所以常常回來跟大家做一些意見交流、互動，「這是一個很自然的事情」。

侯友宜也強調，李四川對新北市相對的清楚跟認識，是一個非常優秀的政務官，所以里長們也對他都非常欣賞，昨天的見面也是一個很自然的一件事情，所以也不足為奇，「四川很認真、很優秀」。

