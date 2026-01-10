里長聯誼會歲末餐敘 陳金麟：勿攻擊或惡意誣衊對手
記者林坤瑋／宜蘭報導
蘇澳鎮里長聯誼會九日在上淳餐廳舉辦歲末聯歡，國民黨籍蘇澳鎮前鎮長陳金麟應會長張盛國之邀，準時前往參加，有意參選宜蘭縣下屆縣長的張勝德、陳琬惠及吳宗憲等人都親自到場致意請託，讓會場溢滿了選舉氛圍，更顯的熱鬧滾滾。
陳金麟應邀上台致詞時，特藉機與大家共同分享蘇澳鎮的未來及內心蘊藏許久的感言。
他說，現任鎮長李明哲正好在場，令他想起一０七年間李明哲與他角逐鎮長時，在遇有各社團辦各項活動，或是蘇末聯歡餐敘，李明哲總是會猛烈批判他施政不佳，造成蘇澳鎮人口逐年減少，四萬人口都快保不住！如李明哲當選一定會讓蘇澳鎮繁榮，人口增加！但是很可惜，在李鎮長執行七年多來，依據蘇澳戶政事務所統計人口數已減少到三萬六千多人，致原有三席議員，要減為二席議員，不知在場的李鎮長感覺如何？
李鎮長在與他角逐鎮長時，曾公然在其親自簽名的選舉海報中，說他在冬山鄉武淵地區有一棟高級別墅，並稱他長期都在那居住，姑且不論他作此海報誣衊我的動機為何？重點是連他自己都不知道李鎮長所指他所有之別墅在那裡？七年來他一直在尋找李鎮長所指的那棟武淵別墅到底在那裡？因他想將這棟別墅捐給慈善機構作公益使用！他當場拜託李鎮長能坦白告知這棟武淵別墅之地址？倘有人知道李鎮長所稱他在武淵別墅地址，歡迎告知，他定會給付酬勞金，以表感謝！
陳金麟同時誠摯建議任何參與選舉的政治人物，選舉是要作君子之爭！談抱負！談理念！絕不可為了當選，採取（製作）無中生有或虛偽不實之海報（文宣）來攻擊或惡意誣衊對手，這是很卑劣！很惡質！很可恥的手段！因為今年是九合一選舉年，特別作此呼籲！希望每位參選者，都能堅守此規則，以祈端正選風。
