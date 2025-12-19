里長變流氓！插乾股、討公關費遭拒 找黑道打人被起訴

前北市大安區龍圖里里長蕭萬居，涉嫌以協助音樂餐館辦理外籍表演者工作許可證為由，向業者索取10％乾股及每月公關費，遭拒後竟夥同幫派成員，到店內施暴。今（19）日台北地檢署依恐嚇取財未遂起訴。

北市大安區龍圖里前里長蕭萬居

檢方調查，蕭萬居曾協助林森北路上的「櫻桃音樂餐館」向立委陳情，讓店內菲律賓籍表演者取得工作許可證。事後，蕭萬居向餐館負責人吳宇晟及股東閻仲麟要求取得該店10％乾股，檢警發現，蕭萬居從2024年11月開始，再向吳宇晟、閻仲麟索取每月3萬元的「公關費」。吳、閻2人認為蕭萬居僅是假借名目索取費用，心生不滿，決定從2025年1月起停止支付所有費用。

蕭萬居心生不滿，先在今年3月29日向吳宇晟恐嚇，聲稱要帶人到餐館「清場」。同年3月31日晚間10時許，蕭萬居夥同四海幫成員林彥戎、天道盟大安會成員林光輝及尹貽松等3人，前往櫻桃音樂餐館，要求通知吳、閻2人到場。

林光輝到場

林光輝到場後開口要求吳、閻恢復蕭萬居10％乾股，當場遭閻仲麟拒絕。林光輝隨即徒手毆打閻仲麟，林彥戎、尹貽松則分別持酒瓶、冰桶等器具朝閻仲麟一陣猛攻，導致閻仲麟受有頭部挫傷、撕裂傷、顏面及胸腹多處挫傷等傷勢。

吳宇晟等人事後報警提告。檢方認定蕭萬居、林彥戎、尹貽松、林光輝等4人涉犯《刑法》恐嚇取財未遂、傷害等罪嫌，依法提起公訴。毀損罪部分因警方未移送，檢方已函請警方另行偵辦。



