里長邀看里內櫻花開 1句話嚇到蔣萬安

台北市長蔣萬安今天與南港區里長座談。(記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府今天(9日)舉行南港區「市長與里長有約」座談會，中研里里長謝志勇提案重新設計四分河濱公園排水系統，公園處現場說明已完成設計，預計年後施工，今年6月底完工；謝志勇邀蔣萬安在櫻花盛開時來賞櫻，誇蔣顏直好，加上格局、能力、形象將來不可限量，還說「我的嘴可以祝人生子……」，蔣萬安聞言以台語直說，「我就驚(tsiū-kiann)」。

謝志勇說，四分河濱公園內逢大雨即積淹水，嚴重造成滋生蚊蟲，四處泥濘，影響觀瞻及里民使用，請公園處重新設計公園排水系統。

廣告 廣告

公園處長藍舒凢表示，去年10月、今年1月兩次到現場會勘，已經提出改善方案，包括將公園高層地平重新調整 在適當的地點設置排水溝，裸露的土地會重新種植草皮，設計方已跟里長討論後並完成設計，預計年後會盡快的施工，在今年6月底前完工。

謝志勇聽完後表示，在公園認養了1塊地種上百棵櫻花，陸續已嫁接完成，2年後櫻花盛開時，想邀請蔣萬安來賞櫻。蔣萬安答應，謝志勇又說「君無戲言」，台下響起一片笑聲；蔣萬安再次強調「會」來，也相信櫻花一定會盛開，盛開時他一定來。

謝志勇隨即拿出出手機秀出2年前跟最近嫁接的櫻花照片並說明，蔣萬安開玩笑說「里長你的手機畫質很好」；謝回答說「沒有市長的容(應為「顏」)質好」，並說蔣的格局、能力、形象、加上顏值，將來不可限量，「我的嘴可以祝人生子」……蔣萬安急打斷說「我就驚」。

謝志勇又引蔣萬安日前回答副市長李四川是否農曆年前後請辭的說法「快過年，你嘛考慮我的心情」；蔣萬安強調，四分公園年中就可以完成解決排水問題，謝謝里長的鼓勵，櫻花盛開時，他一定會來。

【看原文連結】

更多自由時報報導

翻車！郭正亮稱高市早苗恐下課被換掉 全網圍觀嘲笑

高市早苗宛如「令和的織田信長」！ 呂捷：下一步恐投下核彈級震撼彈

自由觀點》北市漢他病毒奪命 柯取消滅鼠週遭轟

楊鎮浯將辭北農董事長回金門 服務處今成立「參選到底」

