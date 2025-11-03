里長：嫌犯是壞厝腳 死者生前怨他性騷

台中市烏日區住宅縱火2死命案，凶嫌許男不滿前屋主林家不再續租，雙方又有糾紛互告，當地五光里長林榮源提及，死者吳女生前曾多次抱怨，許男性騷其女兒是「壞厝腳」，沒想到最後演變成悲劇。

據了解，死者吳女為林家二媳婦，與林家二兒子結婚育有3子1女，吳女丈夫在雲林工廠上班，大兒子在北部工作、二兒子與小兒子則從軍，17歲么女目前就讀霧峰某高職，火災造成吳女母女身亡，其丈夫與3名兒子因分別上大夜班、人在外地，才逃過一劫。

林榮源表示，吳女生前曾提及許男是惱人「厝腳」，不僅偷女兒內衣褲，還不穿衣服晃來晃去，讓人感到困擾，有提告但警方辦案「不太積極」，遲遲無結果。

他說，吳女從事保險業，是五光里關懷據點志工，也是五光里巡守隊員，為人熱心、長期服務地方，沒想到竟演變成悲劇，對於吳女不幸身亡，大家都感到痛心。

吳女大伯表示，媽媽每次說要漲房租，許男就會哭窮，其母念及許男多年租客情分，沒有多追究，因為姪女受到騷擾，才要許男退租，沒料到許男竟會痛下殺手，讓他直言「不該當好人」。

許男供稱，因要照顧住在安養中心的老母親，妻子又罹癌，中古車買賣收入不穩定，生活、經濟壓力大，但林家卻堅持要他搬走，讓他愈想愈氣開車衝撞，他強調不知會引發火勢。

罹難林姓女高中生，其就讀學校指出，林生平日表現正常，與師長同學相處融洽，突如其來的意外讓同學難以接受，已致電給林生父親表示關心與哀悼，校方並已緊急啟動校園安心輔導機制，並視學生情況提供個別諮商。

對里長所稱警方辦案不積極一事，台中市婦幼隊指出，許男涉嫌猥褻案件，今年6月受理後，7月移送台中地檢署，檢方仍在偵辦中，並非未積極處理。